Vali Kaymak: "Çocuklarımızın iyi bir insan olarak geleceğe hazırlanmalarını çok önemsiyoruz"

Samsun Valisi Osman Kaymak, 20192020 eğitimöğretim yılı 1. döneminin sona ermesi dolayısıyla İlkadım Yeşilyurt DemirÇelik İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Vali Kaymak, "Çocuklarımızın okullarında kaliteli eğitim almalarını ve iyi bir insan olarak geleceğe hazırlanmalarını çok önemsiyoruz" dedi.

2019 2020 eğitimöğretim yılı 1. dönemi bugün sona erdi. İlkadım Yeşilyurt DemirÇelik İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karne töreninde konuşan Vali Osman Kaymak, "Eğitimimizin en temel taşlarından biri öğretmenlerimizdir. Çocuklarımız hepimiz için çok kıymetlidir. Ülkemizi ve geleceğimizi önemsiyoruz. Çocuklarımızın okullarında kaliteli eğitim almalarını ve iyi bir insan olarak geleceğe hazırlanmalarını çok önemsiyoruz. Her şey sizlerin elindedir. Bizler için öğretmenler çok kıymetli ve değerlidir. Bugün Samsun'da bin 175 okulumuzda 263 bin öğrenci karne alacaktır. Samsun kamu, özel okullarımız ve 2 üniversitesi ile bir eğitim kentidir. Devletimiz gerekli altyapıları oluşturarak bu sene sonunda inşallah bütün okullarımız ikili eğitimden tekli eğitime geçecektir"diye konuştu.



Son yıllarda mevzuatta değişiklikler yapıldığını belirten Kaymak, "Öğretmen arkadaşlarımız çok iyi takip ediyorlar. Artık çocuklarımızın ezberci eğitimden uzak, kendi kendine bir şey yapabilen, yorumlayabilen ve daha doğrusu ayakları üstünde durabilen bir gençlik ve çocuklar istiyoruz. Tasarım beceri atölyeleri hayatımıza girdi. Çocuklarımıza yeni bir şeyler katıyor. Öncelikle çocuklarımızda büyüğüne saygı, küçüğe sevgi, merhamet, eşitlik, adalet ve insan sevgisinin olması gerekir" şeklinde konuştu.



"Milli Eğitim Bakanlığı çok anlamlı ve çok güzel hedefler çiziyor"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklara tatilde ödev yerine aileleri ile vakit geçireceği görevler verildiğini ifade eden Kaymak, "Milli Eğitim Bakanlığımız ‘2023 Eğitim Vizyonu’ bizler için çok anlamlı ve çok güzel hedefler çiziyor. Bunların arasında, toplanın çocuklar yoğurt mayalıyoruz, sil süpür parlat, evi temizlemek yetmez sizi sokağa alalım, Türkiye haritası çiziyorum ve ellerimiz konuşsun gibi eğlenceli görevler yer almaktadır. İşin büyük kısmı siz öğretmenlerimizdir. Arkadaşlar tek bir fert dahi feda edilemeyecek kadar kıymetlidir. İnsan Allah’ü Teâlâ’nın yarattığı en kıymetli varlıktır. Hepsine sahip çıkmak ve hayata kazandırmak zorundayız. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilelebet savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için cefakarca çalışan ve bugünlere gelmemizi sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 20192020 eğitimöğretim yılında okula başlayan 1A, 1B ve 1C sınıfındaki minik öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri, birlikte öğrencilerin karne ve hediyelerini dağıttı.

Karne törenine ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Yeşilyurt Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

SAMSUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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