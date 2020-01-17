Demir parmaklıklara sıkışan köpeği trafik ekipleri kurtardı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında demir parmaklıkların arasına sıkışan köpek, trafik ekiplerince kurtarıldı.

SamsunSinop kara yolunda devriye gezen Bafra Trafik Denetleme Amiri Murat Sarı ve trafik ekibleri Kolay Kavşağı yakınlarında bir köpeğin demir parmaklıklar arasında sıkışıp mahsur kaldığını gördü. Köpeğin bulunduğu yerden kurtarılması icin Bafra Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden yardım istendi. Olay yerinde gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan köpek, bakımı ve tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.

SAMSUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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