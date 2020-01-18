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Samsunlular tiridine bandı Tirit gecesine yoğun ilgi Demirtaş: "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

İHA

Samsun'da düzenlenen "Kaz Tirit Gecesi" yoğun katılımla gerçekleşti.

Samsunlular tiridine bandı Tirit gecesine yoğun ilgi Demirtaş: "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Samsun'da düzenlenen "Kaz Tirit Gecesi" yoğun katılımla gerçekleşti.
Kavak Dernekler Federasyonu(KADEF) tarafından her yıl geleneksel hale gelen "Kaz Tirit Gecesi"nin bu yıl 10.su İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde yapıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan KADEF Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erişgin, "Geleneksel olarak yaptığımız tirit programımızda buluştuk. Tirit gerçekten bahane, asıl önemli olan buradaki dostluktur" dedi.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise organizasyonu düzenleyen ve katılan herkese teşekkür etti.

"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var"
Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Başkan Necattin Demirtaş da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "KADEF'in düzenlemiş olduğu bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların sonunda, salonu tıklım tıklım dolduran konuklara tirit ikramı yapıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Yoğun katılım
İnsanların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe siyasi parti temsilcileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden akademisyenler, Samsun Medicalpark Hastanesi çalışanları, kurum müdürleri, gaziler ve 60 farklı dernekten vatandaşlar katıldı.

SAMSUN

18 Ocak 2020 Cumartesi

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