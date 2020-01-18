Samsunlulara "meme sempozyumu" daveti OMÜ’de halka açık "2. Ulusal Samsun Meme Sempozyumu" yapılacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde halka açık düzenlenecek "2. Ulusal Samsun Meme Sempozyumu"na bütün vatandaşlar davet edildi. Sempozyumun halka açık bölümü 24 Ocak saat 13.30'da başlayacak.

OMÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Samsun Cerrahi Derneği ve Senologic International Society iş birliğinde iki gün sürecek "2. Ulusal Samsun Meme Sempozyumu" gerçekleştirilecek. 2425 Ocak tarihlerinde yapılacak etkinlikte ulusal ve uluslararası alandan birçok katılımcı yer alarak meme kanserinde preoperatif sistemik tedavi ve metastatik hastalıkta güncel yaklaşım ana temasında neoadjuvant kemoterapi kararı ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve sonrasındaki tedavi yöntemini ele alacak.



24 Ocak saat 13.30'da başlayacak

Etkinliğin ilk günü olan 24 Ocak 2020 tarihinde "Meme Kanseri ve Toplumsal Farkındalık" konulu OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde saat 13.30’da başlayacak halka açık bir panel düzenlenecek. İkinci günde ise sempozyum yapılacak.



"Amacımız bilim insanları ile halkımızı buluşturmak"

Sempozyum başkanlığını yapacak olan OMÜ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kamalı, vatandaşları ilk gün yapılacak panele katılmaya davet etti. Etkinlik hakkında bilgi veren Ayfer Kamalı, “Samsun’da hem Amerika Birleşik Devletlerinden (ABD) hem de Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden değerli hocalarımız bizimle olacak. Oluşturduğumuz bu grupla meme kanseri konusundaki gelişmeleri ve yenilikleri tartışacağız ve tedavilerle ilgili ortak kararlar elde edeceğiz. Bunun yanı sıra özellikle amaçladığımız şey bilim insanları ile halkımızı buluşturmak. Bu nedenle sempozyumdan bir önceki gün panel düzenleyeceğiz. Bu panele bütün halkımızın iştiraklerini mutlaka bekliyoruz. Eminim onlar için faydalı bir etkinlik olacaktır. Hem bu işlere uğraşan bilim insanlarına bire bir soru sorma imkanı bulacak hem de konu ile ilgili güncellemeyi doğru ve yanlış bildiklerini tekrar gözden geçirme fırsatları olacak. O yüzden herkes için faydalı olabileceğinizi düşündüğümüz bir panel bu" dedi.

Prof. Dr. Ayfer Kamalı, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla erken tanı ve tedavi ile bu konuda çok daha fazla uyarı sağlayarak, daha fazla bilinç artışını temin ederek başarımızı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

SAMSUN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

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