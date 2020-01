Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan:"Artık çalışma ortamları hayati tehdit içeren bir yapıya bürünmüştür"

Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Bugün sağlık ve çalışma ortamında hekimleri ciddi anlamda en tehdit eden unsur şiddettir" dedi.

Samsun'da "Hekimlik Yapmak İstiyoruz" etkinlikleri kapsamında Tabipler Odası binasında Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı gerçekleştirildi. Tabip odalarının gündeminde '14 Mart Tıp Bayramı' ve 'Doktora Şiddet' konuları vardı. Sağlık ve çalışma ortamında en ciddi tehdidin şiddet olduğunu ifade eden Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Türk Tabipleri Birliğinin eylem planı ile ilgili burada bir toplantı yaptık. Her zaman dile getirdiğimiz taleplerimizi bu dönemde daha yoğun bir şekilde dile getiriyoruz. Hekimlik yapabilmek için şiddetsiz bir sağlık ortamı talebimiz vardı. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Toplumun sağlığını önceleyen ve hekimlerin koşullarını iyileştiren bir yönetim anlayışı istiyoruz. Özellikle tıp eğitiminde bilimselliğe yönelen bir anlayış talebimiz var. Bugün sağlık ve çalışma ortamında hekimleri ciddi anlamda en tehdit eden unsur şiddettir. Artık çalışma ortamları hayati tehdit içeren bir yapıya bürünmüştür. Daha ciddi daha somut, ete kemiğe bürünen ve şiddetin azaldığı önlendiği bir yaptırımın ortaya konulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Selma Güngör ise "Sağlık alanında şiddetin boyutu çok artmış durumda. Sağlık Bakanlığının kurduğu ve sadece Sağlık Bakanlığı çalışanlarına hukuki destek sunduğu 'Beyaz Kod' verileri gösteriyor ki her gün en az sağlık çalışanları şiddete maruz kalmaktadır. Sağlıkta şiddet bizler işe giderken güvenli bir çalışma ortamına değil endişe içinde olduğumuz, eve nasıl döneceğimiz bilmediğimiz günler yaşamamıza sebep oluyor. Biz mesleğimizi, insanlara yardımcı olmayı seviyoruz. Bu nedenle yetkilileri şiddet uygulayanları cezalandırmayı ve şiddete yol açan koşullar ne ise bunları ortadan kaldırmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun'da gerçekleştiren toplantıya Trabzon, Ordu, Giresun ve Sinop illerinin tabip odaları katıldı.

SAMSUN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.