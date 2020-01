Başkan Deveci: "Esnafı mutlu olmayan kent topaldır" Atakum'a yeni pazar yeri

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun Pazarcılar Odası ve Atakum Belediyesinin iş birliğiyle Yenimahalle’de hizmete başlayan pazar yerinden hem esnafın hem de vatandaşın daha iyi koşullarda yararlanacağını ifade ederek, "Esnafı mutlu olmayan bir kentin ayağı topal demektir. Biz bu kentte yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Yenimahalle Alparslan Sokak’ta pazar yeri açılışı gerçekleştirdi. Pazar yerinin açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, Samsun Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, Samsun Zücaciye, Kırtasiye ve Bijutericiler Odası Olcay İnanç, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi pazar yeri esnafı ile vatandaşlarla sohbet eden ve esnafına sofrasına misafir olan Başkan Deveci, üretimi her zaman desteklediklerini belirterek esnafa bol kazançlar diledi. 141 pazar esnafının hizmet vereceği alanda, çalışanların ve vatandaşların yararlanacağı sosyal donatı alanları oluşturuldu. Aynı zamanda güvenli terazi uygulamasının olduğu pazar yerinde caddelerin giriş çıkışları ve vatandaşların rahat alışveriş yapabilmelerini sağlamak için de kaldırım düzenlemesinin gerçekleştirildi.



"Başkan Deveciye Teşekkür"

Bu gibi pazar yerlerinin açılmasının esnaf açısından çok önemli olduğunu kaydeden Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Pazarcılarımız küçük sermayelerle kendilerini ayakta tutmaya çalışan bir topluluk. Bizler yaptığımız işlerden zengin olabilecek veya kaliteli hayat yaşayabilecek bir kesim değiliz. Önce tüccar ve esnaf ayrımını çok iyi yapmak lazım. Bizler asgari ücretli geçinen kesimiz. Bunun için kendi emeğimizle ve çabamızla bu soğukta mahalledeki ailelere hizmet getirerek ayakta durmaya çalışıyoruz. Burada kazandıklarımızla evimize ekmek götürüyoruz. Geçmişten gelen alışkanlıkla belediyeler bazen bizim işlerimizi yapıyorlar. Esnafımıza belediyelerin ufak destekleri bizleri sevindirir. Biz her zaman devletine, bayrağına sahip çıkan teşkilatız. Bize yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmayız. Pazarlarımız belediyelerimize bağlıydı. Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci, pazarları ilgilendiren kesim olan Pazarcılar Odamızla peşkeş çekmek niyetiyle değil ’Herkes görevini yapsın zihniyetiyle’ birlikte belediyenin görevlerini de üstlenerek odamıza devretti. Bu teşkilat olarak bizi çok sevindirdi. Pazarcıları ve halkımızı da memnun etti. Bu uygulama daha kaliteli pazar hizmeti verilmesine neden olacak. Pazarcıların ihtiyacı olan sosyal alanlarla, güvenliğiyle esnafların daha iyi şartlarda çalışmalarına imkan sağlayacak. Başkan Deveci’ye teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin devamını istiyorum" diye konuştu.



"Birlikte yönetiyoruz"

Pazarın esnaflara ve bölgede yaşayan yurttaşlara hayırlı olmasını dileyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de, "Esnafı mutlu olmayan bir kentin ayağı topal demektir. Biz bu kentte yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu. Uzun bir süredir pazar yerleri konusunda çalışıyoruz. Samsun’da, özellikle de Atakum’da pazar yerleri konusunda ciddi bir duyarlılık var. Her kesimden insan pazardan alışveriş yapıyor. Bu kültürün olması önemli bir şey. O halde Pazarcılar Odasının düzenli, toplu olması gerekiyordu. Çalıştıkları yerlere sosyal donatılar eklememiz, vatandaşların pazardan alışveriş yapmalarını kolaylaştırmamız da gerekiyordu. Bu sadece zabıta gücüyle olmamalı. Sivil toplumla beraber görevimizi yapmalıyız. Hep 'birlikte yöneteceğiz’ diyorduk. Uygulamalarından birisi de bu. Esnaf Odaları Birliği ve Pazarcılar Odası bizim paydaşımız. Buradan pazarcılar kazanacak, devlete vergi mükellefi olacak, kredi almak istediklerinde meslek odaları yanlarında olacak, bir sıkıntıları olduğunda oda ve belediye destek olabilecek" şeklinde konuştu.



"Bu şehir hepimizin"

Geçmiş bir yılın sıkıntılarla geçtiğini ve önümüzdeki birkaç yılın da sıkıntılarla geçebileceğini kaydeden Başkan Deveci, "Bu ülkenin sorunu. Hatta içinde bulunduğumuz coğrafyada da bu sorun var. Bir bedel ödeyeceksek, bir sıkıntı çekeceksek hep birlikte olacak bu iş. Birisi sarayda, birisi çadırda olmaz. Bu yükü hep birlikte taşıyacağız. Bu ülke, bu çocuklar bizim. Onların geleceği için çalışıyorsak, bedeli de birlikte ödeyeceğiz. O nedenle siz de vergi ödeyeceksiniz. Bunları sizin hayatınızı kolaylaştırmak ve yasanın bize verdiği görevleri yerine getirmek için yapıyoruz. Bu ülke hukuk devleti olacaksa, evinizden çıktığınız, sokağa adımınızı attığınız anda artık toplumla beraber yaşadığınızı bilmelisiniz. Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmamalısınız. Eğer evinizde çöpü koltuğun arkasına atmıyorsanız, sokağa da atmamalısınız. Sadece belediye değil, herkes sorumlu. Bu şehir hepimizin" ifadelerini kullandı.

