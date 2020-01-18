'Ozon'la yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çaltı Mahallesi´nde B.U.'ya ait evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. B.U.´nun evinde ve aracında narkotik dedektör köpeği 'Ozon' ile yapılan aramalarda 7 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SAMSUN
18 Ocak 2020 Cumartesi
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