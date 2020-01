Şalpazarı Ağasarlılar Derneği yoğun katılımla açıldı

Samsun Şalpazarı Ağasarlılar Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneğinin dernek merkezi Samsun protokolünün ve vatandaşların yoğun katılımla hizmete açıldı.

Samsun İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak’ta her türlü donatıya sahip olan Şalpazarı Ağasarlılar Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneğinin merkezinin açılışı gerçekleşti. Açılışa Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Derneğimize katkı yapan herkese teşekkür ederim”

Açılış öncesi selamlama konuşması yapan Dernek Başkanı Metin Çolak, ”Derneğimizin amacı şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde yaşamaları, yöreye has gelenek, görenek, örf ve adetleri canlı tutarak gelecek nesillere aktarılması, değerlere sahip çıkarak sivil toplum faaliyetlerini icra etmektir. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdürecek derneğimize katkı koyan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bu vesile ile kardeşlik bağları ile güçlendireceğimiz ve değer katacağımız derneğimiz merkezi hayırlı, uğurlu olsun" dedi.



“Tüm derneklerimizin yanındayız”

İlçe için derneklerin katkılarının çok önemli olduğunu kaydeden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Dernekçilik zor ve meşakkatli bir iş. Hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği için çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Bizler şehrimizde hizmet veren tüm derneklerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.



“Hemşehri dernekleri yaşadığımız şehrin değerlerini geleceğe taşıyan değerlerdir”

Hemşehri derneklerinin önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kentlerin oluşmasında en büyük etkenlerden birisi insan kültürüdür. İnsan, aidiyet duygusuyla yaşadığı kentin kültürünü benimsemeli, onu her zaman korumalı ve değerlerine sahip çıkmalıdır. Hemşehri dernekleri de bölge sakinlerinin bir araya gelerek aidiyet duygusu üzerine oluşturdukları ve bölgenin çıkarını göz önünde tutarak çeşitli işbirliğinin oluşturulduğu sivil toplum örgütleridir. Yaşadığımız kentin değerlerine sahip çıkarak bu değerleri geleceğe taşımayı amaçlayan hemşehri dernekleriyle ortak hareket etmeyi kendimize hedef bildik. İlkadım ilçemizde hizmet verecek olan derneğin şehrimize hayırlı, uğurlu olması diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların akabinde derneğin açılışı gerçekleştirildi. Programa katılan misafirlere keşkek ve çeşitli ikramlar yapıldı.

SAMSUN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.