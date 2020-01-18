Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

3'üncü kez alkollu yakalandı! 11 bin 375 lira yedi

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Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SamsunOrdu kara yoluna ara yoldan girmek isteyen 19 FC 598 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Ordu yönüne seyir halindeki 34 ACA 312 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 34 ACA 312 plakalı araçta bulunan bebek C.Y. ile 19 FC 598 plakalı otomobilde yer alan N.İ. yaralandı. Yaralılar 112 ambulansı ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

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