Bıçaklı saldırıda yaralandı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Şehit Mete Yahşi Parkı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldıraya uğrayan S.A.(23) yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

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