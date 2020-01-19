Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun’un Bafra ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçenin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Karael idaresindeki 55 C 5244 plakalı servis otobüsü ile Nihal Yılmaz yönetimindeki 34 DN 1361 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nihal Yılmaz 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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