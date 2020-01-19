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Tekkeköy Belediyesinden çevre ve doğaya duyarlı örnek proje

İHA

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Canik sınırındaki petrol dolum tesisinin olduğu alana kadar olan 7,5 kilometrelik atıl durumdaki Devlet Demir Yolları hattının sökülerek yerine bisiklet ve yürüyüş yolu yapılması için gerekli temasları tamamladı.

Tekkeköy Belediyesinden çevre ve doğaya duyarlı örnek proje

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Canik sınırındaki petrol dolum tesisinin olduğu alana kadar olan 7,5 kilometrelik atıl durumdaki Devlet Demir Yolları hattının sökülerek yerine bisiklet ve yürüyüş yolu yapılması için gerekli temasları tamamladı.
Başkent'teki ziyaretlerini tamamlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tuğrul Çetin Nostalji Parkı ve Kent Müzesi'ni ilçemize, şehrimize bir kültür mirası olarak kazandırmamızda çok büyük emekleri olan Milletvekilimiz Fuat Köktaş ile birlikte Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u ziyaret ederek, Karadeniz’de adından söz ettirecek dev projenin startını verdik” dedi.

“Tekkeköy’deki bu proje örnek olacak”
Gerçekleştirilen ziyaretin özellikle Tekkeköy için büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Togar, "Samsun’un son beş yılda en çok değişen ve gelişen ilçesi olan Tekkeköy’de 150 yıllık çınar ağaçlarının altında asırlık tarihi gar binalarının ilçemizin geçmişine ait kent müzesi ve sosyal tesis olarak hizmet vermesine vesile olan ve insanlarımızın geçmiş anılarını canlandıran, yeni kuşakların ise geleceğine ait hatıralarının oluşmasına sebep olacak olan bu eşsiz alanı (Tuğrul Çetin Nostalji Parkı ve Kent Müzesi'ni) ilçemize, şehrimize bir kültür mirası olarak kazandırmamızda çok büyük emekleri olan Milletvekilimiz Sayın Fuat Köktaş ile birlikte 7,5 kilometrelik Devlet Demir Yolları hattının kiralanması işlemini Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun ile protokole bağlanmış olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Proje hakkında bilgi veren Togar, şunları söyledi:
“Tekkeköy Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Canik sınırındaki petrol dolum tesisinin olduğu alana kadar olan 7,5 kilometrelik kullanılmayan atıl durumdaki Devlet Demir Yolları hattının sökülerek yerine bisiklet yolu ve yürüyüş yolu yapmayı planlıyoruz. Bu yolun özelliği hem güvenilir olması hem de yollarla kesiştiği noktaların sorunsuz olmasıdır. İnsanlar bu güzergah boyunca hem rahatça yürüyüş ve spor yapabilecek hem de bisikletle yolculuk yapabilecek. Burada 7,5 km uzunluğunda 130 bin metrekarelik bir alan üzerinde bisiklet yolu, spor ve yürüyüş alanlarının oluşturulacağı ve binlerce insanımızın dışında iki büyük sanayimiz ile üç küçük sanayimize ve buradaki işlerinde çalışanların bisikletleriyle sorunsuz gidebilecekleri, sağlıklı bir yaşam için yine ilçemizde ve şehrimizde yaşayan binlerce insanımızın spor ve yürüyüş yolu olarak kullanabilecekleri örnek bir projeyi inşallah şehrimize ve ilçemize armağan edeceğiz. Bu projemizin hayata geçmesiyle birlikte spor kenti şehrimize bisiklet ve yürüyüş yolu başta olmak üzere yeni örnek bir spor alanını daha kazandırmış olacağız.”

SAMSUN

19 Ocak 2020 Pazar

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