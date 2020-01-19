Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor

Samsun'da 23 yıldır hemşire olarak görev yapan ve kansere yakalanan 3 çocuk annesi Melek Çelik, yurt dışında tedavi olmak için yardım bekliyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında 23 yıldır hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi Melek Çelik (41) 7 ay önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince, ailece yıkıldılar. Hastanede 15 yıl yenidoğan yoğun bakım servisinde, 8 yıl da acil serviste hemşire olarak hizmet verip hastalara şifa bulmada yardımcı olan Melek Çelik'e doktorların 2 ile 3 yıl arasında ömür biçtikleri öğrenildi. Yaşamak için yardım bekleyen Melek Çelik, "Hastalığımın tedavisinin yaptığımız araştırmada Küba'da olduğunu öğrendik. 4 aşı uygulanıyormuş. Bu tedavi de 2 ila 4 ay arasında sürüyormuş. Tedavi masrafı yaklaşık 400 bin lirayı buluyormuş. Bizim bu tedavi için maddi gücümüz yok. Yaşamak için hayırsever insanlardan ve devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

SAMSUN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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