Atakum Belediyespor'dan üçlü bronz başarı

Atakum Belediyespor Kickboks Takımı, ilk defa katıldıkları Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası'nı üç ayrı kategoride üç bronz madalya kazandırdı.

1019 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası'nda Atakum Belediyespor Kickboks Takımı üç farklı kategoride aldığı üç bronz madalyayla evine döndü. Bu yıl ilk defa katıldığı şampiyonada 8 sporcu ve 1 antrenör ile yer alan Atakum Belediyespor, sonraki şampiyonalar için de hedef yükseltti.

Atakum Belediyespor'un başarılı antrenörlerinden Elif Karagül eşliğinde yoğun tempoda şampiyonaya hazırlanan sporcular, yaklaşık iki bin boksörün kıyasıya mücadele ettiği maçlardan galip gelerek önemli başarı elde etti. Kickboks Takımından Fatma Zehra Kol 55 kilogramda büyük kadın kategorisinde, Gizem Kaya 50 kilogramda genç kadın kategorisinde, Aslıhan Şeker ise 44 kilogramda yıldız kadın kategorisinde üçüncülük aldı.

SAMSUN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:41

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.