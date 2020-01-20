Denizlerin “Fatih”i Samsun’da TGC Fatih savaş gemisi Samsun’a demir attı

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TCG Fatih (F242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 2023 Ocak tarihlerinde Samsun’da bulunacak. Sabah saatlerinde Samsun’a gelerek limana demir atan savaş gemisi 20 Ocak Pazartesi günü 13.3017.00 saatlerinde, 21 Ocak Salı günü öğleden önce 09.0012.00 ve öğlenden sonra 13.3017.00 saatlerinde, 22 Ocak Çarşamba günü 10.0012.00 ve 13.3017.00 saat aralıklarında 3 gün halkın ziyaretine açık olacak.

Deniz Kuvveleri Komutanlığının en önemli fırkateynlerden olan gemi 115.5 metre uzunluk ve 14.2 metre genişliğe sahip.

SAMSUN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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