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Rahim ağzı kanserinden aşıyla korunmak mümkün

İHA

Ocak ayının rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olması dolayısıyla Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen seminere katılan VM Medical Park Samsun Hastanesinden Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, hastalığın teşhisi, tedavisi ve korunma yolları konusunda halkı bilgilendirdi.

Rahim ağzı kanserinden aşıyla korunmak mümkün

Ocak ayının rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olması dolayısıyla Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen seminere katılan VM Medical Park Samsun Hastanesinden Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, hastalığın teşhisi, tedavisi ve korunma yolları konusunda halkı bilgilendirdi.

En büyük nedeni cinsel ilişkiyle bulaşan HPV virüsü
Rahim ağzı kanserinin yüzde 90 oranında cinsel ilişki ile bulaşan HPV (insan siğil virüsü) adlı virüsün sebep olduğu bir kanser olduğuna dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gül, hem hastalığa neye yol açtığının bilinmesi hem de aşısının olması nedeniyle rahim ağzı kanserinin tamamen önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi.
Dikkat edilmemesi ve vaktinde tedaviye başlanmaması halinde hastalığın tehlikeli sonuçlarla yol açabileceğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gül, şu uyarılarda bulundu: “Dikkat edilmezse, HPV virüsünü vücudundan temizleyemeyecek kadar bağışıklık sistemi baskılanmış veya güçsüz olan kadınlarda, bulaş olduktan 10 yıl sonra rahim ağzında kanserleşmeye doğru giden ve üç aşamadan oluşan değişiklikler başlar.”
HPV virüsüyle enfekte olmuş rahim ağzını döşeyen hücrelerde oluşan üçüncü aşamadaki değişikliklerin (CIN III) ciddi olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gül, eğer zamanında müdahale edilmezse rahim ağzı kanserine dönüşmesinin kaçınılmaz olacağını belirtti.

3 yılda bir PAP Smear testi yaptırılmalı
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra veya 21 yaşından sonra kadınların 3 yılda bir PAP smear testi ve jinekolojik muayene önerdiğini hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gül, “30 yaşından sonra rahim ağzı kanseri için en riskli dönem başladığı için yılda bir yapılan PAP testine HPV testinin de eklenmesi önerilmektedir. Peş peşe yapılan 3 test negatif gelirse, taramalar 3 yılda bir yapılabilir. 70 yaşından sonra peş peşe yapılan üç PAP testi de negatif gelen kadınlarda takip sonlandırılır” diyerek önemli bilgiler verdi.

Hafif kanama, ağrı ve menopoz sonrası lekelere dikkat!
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gül, rahim ağzı kanserinin belirtilerini ise şöyle sıraladı: “İki adet arasında görülen veya cinsel ilişki sonrası meydana gelen hafif kanama, ağrı, anormal vajinal akıntı, menopoz sonrası görülen lekelenme veya kanamalar en önemli belirtilerdir. Bu ve benzeri şikâyetlerle karşılaşan kadınların acilen Kadın Doğum Kliniklerine başvurması gerekmektedir. Çok erken dönemde teşhis edilen rahim ağzı kanseri basit cerrahi müdahalelerle kadın hastalıkları ve doğum hekimi tarafından tam şifa ile tedavi edilebilir.”

914 yaş arasındaki kız çocuklarına HPV aşısı öneriliyor
Rahim ağzı kanserinden korunmak için 914 yaş arasındaki kız çocuklarının HPV aşısıyla aşılanmasının yüzde 90 civarında gelecekte meydana gelebilecek rahim ağzı kanserini önleyeceğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Gül, “Ancak diğer yaşlarda da HPV testi negatif olan kadınlara da aşı yapılabilir ve koruyuculuk sağlanabilir. Sonuç olarak rahim ağzı kanseri aşılarla ve düzenli taramalarla önlenebilir, çok erken dönemde tespit edildiğinde ise tam şifa ile tedavi edilebilir bir hastalıktır” sözleriyle sunumunu noktaladı.

SAMSUN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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