Meme kanseri uyarısı: "Aslı ihmal edilmemeli"

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, memede ele gelen kitlelerin 10’da 1’inin kötü huylu olma ihtimali olduğunu ancak bunların hiçbirinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Meme kanseri hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Memede ele gelen kitlelerin 10 tanesinden 9'u iyi huylu sebeplere sahiptir yani sadece 1 tanesinin kötü huylu olma ihtimali vardır. Ancak bunların hiçbiri asla ihmal edilmemelidir. Mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurup, kitlenin nedeni araştırılmalı, ona göre tedaviye başvurulmalıdır” dedi.

Dr. Özlem Karaca Ocak şu bilgileri verdi:

“Meme kanseri teşhisi konulan her hastada, o taraftaki memenin tamamının alınmaması gerekmiyor. Bunun nedeni; artık erken teşhisle hastaların hayatını kurtarabildiğimiz gibi, erken teşhisle memeyi de kurtarabiliyor olmamızdır. Erken teşhisle meme kanseri teşhisi konulan hastalarımızda, memenin tamamının alınması gerekmeden, uygun olan vakada kanserli meme dokusu, çevre sağlam meme dokusuyla birlikte çıkarılır. Şayet kullanılan mavi boya yöntemi veya diğer tetkiklerle, koltuk altında bir sıçrama tespit edilirse, koltuk altındaki lenf bezeleri de temizlenerek cerrahi tedavi tamamlanır. Patoloji sonuçlarına göre, gerek duyulan hastalarda, kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi gibi ek tedavilerle, cerrahi tedavi desteklenerek, meme kanserinin tedavisi tamamlanabilmektedir.”

SAMSUN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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