Diyetisyen İpek: “Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyetisyen İpek: “Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin”

İHA

Uzm. Dyt. Aysun İpek, sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyen İpek: “Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin”

Uzm. Dyt. Aysun İpek, sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.
Son dönemde çıkan kahvaltı tartışmalarına ilişkin konuşan Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyetetik Kliniğinden Uzm. Dyt. Aysun İpek yapılıp yapılmamasından çok kahvaltının içeriğinde ne olması gerektiğine odaklanılması gerektiğini belirterek, “Kahvaltıda yüksek kalorili gıdalar yerine, daha çok yüksek protein içeren gıdalara yer verilmesi gerekir” dedi.
Kahvaltının atlanmaması gereken altın bir öğün olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Aysun İpek, sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.
Kahvaltının Türk toplumunun büyük çoğunluğunun alışkanlık edindiği bir öğün olduğunun altını çizen Aysun İpek, son dönemde çalışan kesimdeki pratik tercihlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, “Özellikle çalışan kesimin pratik tercihleri olan poğaça, simit, börek ile kahvaltı yapma alışkanlıkları kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın temellerinin atılmasına neden olmaktadır. Bu besinlerden oluşan kahvaltıların sıklıkla tercih edilmesi, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan uzaklaştırmaktadır” diye konuştu.
Klasik Türk kahvaltısının yumurta, peynir, zeytin, reçel, bal, pekmez gibi zengin çeşitliliği ile yüksek kalorili bir içeriğe sahip olduğunu belirten İpek, “Kahvaltının bilinenin aksine günün en büyük öğünü olarak tasarlanması gerektiğini söyleyemeyiz. Ancak kişiye özel ölçüler göz önünde bulundurulduğunda, 300500 kcal enerji içeren bir kahvaltı tasarlanmalıdır. Kahvaltıyı yapıp yapmamaktan çok, yüksek kalorili gıdalar yerine daha çok yüksek protein içeren gıdaların yer verildiği şekilde bir kahvaltı hazırlamak sağlık açısından çok daha faydalıdır. Yumurta, peynir içeren yüksek proteinli kahvaltılar gün içinde iştahı azaltır ve bir sonraki öğünde daha az besin tüketilmesini sağlar. Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı oldukça büyüktür” şeklinde konuştu.
Kahvaltının zamanlaması konusuna da değinen Uzm. Dyt. Aysun İpek, “Kahvaltı uyandıktan en geç 12 saat sonra yapılmalıdır. Kahvaltıdan sonraki ilk öğün en az 45 saat sonra tercih edilmelidir. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, yulaf ezmesi, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor, profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı Kırmızı-beyazlılar 7 ligde, 125 takım arasında en az gol yiyen takım Nurullah Aslan, 19 maçın 15’inde gol yemedi
YEREL HABERLER Samsunspor, profesyonel liglerin en az gol yiyen ...
Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutundu
YEREL HABERLER Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutundu
Motosikletli zabıtanın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletli zabıtanın çarptığı yaşlı kadın hayatını ...
Görme engeli onu yıldırmadı, 2 üniversite bitirdi Görme engelli Halime çift diploma sahibi
YEREL HABERLER Görme engeli onu yıldırmadı, 2 üniversite ...
Maarif Hareketi'nin yüzü olacak koro kuruldu
YEREL HABERLER Maarif Hareketi'nin yüzü olacak koro kuruldu
Samsunsporlu futbolcular, 31 yıl önceki kazada ölenleri unutmadı
YEREL HABERLER Samsunsporlu futbolcular, 31 yıl önceki kazada ...
Samsun’da Kara Avcılığı ve Su Ürünleri Kanunlarına uymayanlara ceza yağdı 245 kişiye 233 bin 736 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Samsun’da Kara Avcılığı ve Su Ürünleri Kanunlarına ...
Samsunspor’a kazanın 31. yılında duygusal anma
YEREL HABERLER Samsunspor’a kazanın 31. yılında duygusal anma
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
Cezaevi firarisi tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi tutuklandı
Başkan Özdemir: “Samsun isminden söz ettiren bir sağlık şehri”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Samsun isminden söz ettiren bir ...
Hırsızlık şüphelisine adli kontrol
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisine adli kontrol
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'na İlkadım Belediyesi damga vurdu İlkadım Belediyesi Antalya’da olan Türkiye Kick Boks Turnuvası’ndan 7 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'na İlkadım ...
Havza'da kazanın olduğu yerde anma
YEREL HABERLER Havza'da kazanın olduğu yerde anma
Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma töreni
YEREL HABERLER Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma ...
Samsunspor, 31 yıl önceki kazada vefat eden teknik adam ve futbolcuları andı
YEREL HABERLER Samsunspor, 31 yıl önceki kazada vefat eden teknik ...
Meme kanseri uyarısı: "Aslı ihmal edilmemeli"
YEREL HABERLER Meme kanseri uyarısı: "Aslı ihmal edilmemeli"
Rahim ağzı kanserinden aşıyla korunmak mümkün
YEREL HABERLER Rahim ağzı kanserinden aşıyla korunmak mümkün
Denizlerin “Fatih”i Samsun’da TGC Fatih savaş gemisi Samsun’a demir attı
YEREL HABERLER Denizlerin “Fatih”i Samsun’da TGC Fatih savaş gemisi ...
Samsun’da gemiyi karadan yürüttüler
YEREL HABERLER Samsun’da gemiyi karadan yürüttüler
Kadın cinayetlerini bitirecek keşif Cezaevinde aklına geldi, çıkınca yaptı
YEREL HABERLER Kadın cinayetlerini bitirecek keşif Cezaevinde aklına ...
Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken kazara kendini vuran çoban hayatını ...
Rektör Aydın: “O büyük acı hala yüreğimizde” “Samsunspor'a, öncelikle 1. Lig daha sonra da Süper Lig yolunda başarılar diliyorum”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “O büyük acı hala ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X