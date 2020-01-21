İlkadım’da tüm metruk binalar 2020'de yıkılacak

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kötü amaçlar için kullanılan metruk binaların yıkımına devam edileceğini söyledi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yerlerin yıkımına kararlı bir şekilde devam ediyor. İlçe genelindeki tüm metruk binaların 2020 yılı sonuna kadar yıkılması talimatını veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, konuyu yakından takip ediyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her gün bölge taramaları ve vatandaş şikâyetlerini değerlendirip metruk yapıları tespit ediyor. İmar Kanunu'na göre metruk yapıların yıkımını gerçekleştiren ekipler, ilçedeki görüntü kirliliğine son veriyor.

Metruk binaların ilçenin siluetini bozduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Metruk yapılar çeşitli nedenlerden dolayı sokaklarda kalanlar ve uyuşturucu madde bağımlılarının barınağı haline gelebiliyor. Bu da alışkanlık haline gelerek sosyal bir sorun oluşturuyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesiminin emniyet ve sağlığını tehdit eden metruk yapılar yılsonuna kadar yıkmayı hedefledik. Bu binaların hiç biri çocuklarımızın, gençlerimizin ya da herhangi bir vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığından daha değerli değil. Vatandaşlar, şehircilik anlayışına ters düşen, çevre kirliliğine sebep olan ve yanlış amaçlar için kullanılan metruk binaları belediye bildirebilir” dedi.

SAMSUN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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