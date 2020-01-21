Kız arkadaşının özel fotoğraflarını başkalarına gönderince gözaltına alındı

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Samsun'da bir genç kendisinden ayrılan kız arkadaşının özel fotoğraflarını sosyal paylaşım iletisi üzerinden kızın arkadaşlarına gönderince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan siber polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.K.(20) adlı genç, daha önce birlikte yaşadığı ileri sürülen 19 yaşındaki kız arkadaşı İ.K. ile araları bozulunca genç kızdan habersiz çektiği özel görüntüleri WhatsApp'tan kızın arkadaşlarına göndererek bunu başkalarına yaymalarını istedi. Görüntüleri görenler İ.K.'ye haber verdi. İ.K. ise polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. "Özel hayatın gizliliği" suçundan savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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