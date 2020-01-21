İlkadım’dan kadınları meslek sahibi yapan kurs

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan aşçılık ve pastacılık kurslarında kadınlara meslek eğitimi veriliyor.

Derebahçe ve Yıldıray Çınar Kültür Merkezlerinde haftanın 5 günü sabah ve akşam olmak üzere verilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınlara sağlam bir meslek ve kariyer imkanı sunmak amaçlanıyor. Pastacılık ve aşçılık olmak üzere 2 farklı branşta verilen kurslarda kalifiye bir eleman olarak yetiştirilen kursiyerler yerel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağını da öğreniyor. Kurs sonrasında da kendi işlerini kurma ve birçok yerde çalışabilme niteliği kazanıyorlar.

Belediye bünyesinde binlerce vatandaşa kurs imkanı sağladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediyemiz kültür merkezlerinde hayata geçirdiğimiz kurslarımızı belirlerken önceliğimiz, halkımızın meslek edinebilecekleri branşlar oldu. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere hobi edinmelerinin yanı sıra bu hobilerini kazanca dönüştürerek hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu kurslarımızdan en çok ilgi görenler ise pastacılık ve aşçılık kurslarımız oldu. Derebahçe ve Yıldıray Çınar Kültür Merkezlerinde hayata geçirdiğimiz kurslarımızda sabah ve akşam olmak üzere ayrı sınıflarda çok sayıda kursiyerimiz eğitim almakta. İlkadım Belediyesi olarak bu kurslarımızın alt yapılarını en iyi şekilde sağlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

SAMSUN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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