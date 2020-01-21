Burak Çalık, Yılport Samsunspor´da

Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor´dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yukatel Denizlispor´da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık´ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Çalık, yarın Samsun´a gelerek sözleşme imzalayacak.
SAMSUN
21 Ocak 2020 Salı
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