Burak Çalık, Yılport Samsunspor´da

Dikkat! Enerji tasarrufu yapmak için kullandığımız LED lambalar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor´dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yukatel Denizlispor´da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık´ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Çalık, yarın Samsun´a gelerek sözleşme imzalayacak.



SAMSUN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.