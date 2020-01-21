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Dumansız hava için 2,1 milyon TL ceza Samsun'da bin 55 iş yerine 2,1 milyon TL 'sigara' cezası Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. ...

İHA

2019 yılında Samsun'da Dumansı Hava Sahası Denetimleri sonucunda bin 55 iş yerine toplamda 2 milyon 150 bin TL ceza kesildi.

2019 yılında Samsun'da Dumansı Hava Sahası Denetimleri sonucunda bin 55 iş yerine toplamda 2 milyon 150 bin TL ceza kesildi.
Samsun’da valilik bünyesinde kurulan Tütün Denetim Ekipleri tarafından 2019 yılında 60 bin 564 Dumansız Hava Sahası Denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda ihlal tespit ettikleri bin 55 iş yerine cezai yaptırım uygulandı. Yeşilyurt Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlik ile yürütülen tütünle mücadele çalışmaları kapsamında Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Atakum İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Barış Çankaya ve Tütün Denetim Ekipleri, AVM'de bulunan iş yerlerine denetimlerde bulundu.

'Sigarasız Bir Samsun' için
Samsun’da yürütülen tütünle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sağlıklı nesiller için tütünle kararlılıkla mücadele ettiklerini, bu kapsamda Samsun’da valilik bünyesinde kurulan Tütün Denetim Ekipleri tarafından 2019 yılında 60 bin 564 Dumansız Hava Sahası Denetimi gerçekleştirdiklerini, bu denetimler sonucunda ihlal tespit ettikleri bin 55 iş yerine cezai yaptırım uyguladıklarını söyledi. Yapılan denetimler sonucunda ihlal tespit edilen işletmelere 2 milyon 150 bin TL para cezası verildiğini açıklaşan Oruç, "96 işletmenin ise 10 gün ile 30 gün arasında idari kapatma cezası aldı. 'Sigarasız Bir Samsun' için tüm Samsunluların bu konuda desteğini bekliyoruz. Herkesin telefonlarına kolayca indirebileceği Yeşil Dedektör Uygulaması'yla ya da Alo 184 Tütün İhbar Hattı'nı arayarak bu mücadelede yanımızda yer alabilir. Yeşil Dedektör Mobil Uygulaması ve Alo 184 Tütün İhbar Hattı'yla iletilen bildirimin doğrudan en yakın denetim ekibine ulaşıyor. Konum ve mekân bilgisiyle ekiplerine iletilen bu mesajdan sonra ekiplerin bildirim noktasına hızla ulaşarak denetimi gerçekleştiriyor" dedi.

Tütünle mücadelede çapraz denetim modeli
Tütünle mücadelede çapraz denetim uygulamasının sürdürüldüğünü, bu uygulama çerçevesinde ilçelerin ve illerin birbirlerine değerlendirmeye giderek, daha etkin bir denetim modelinin Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldığını belirten Oruç, uygulama kapsamında Samsun'daki Tütünle Mücadele Ekiplerinin Bursa, İzmir ve Ankara’ya denetim amacıyla gittiğini, bu yılda ekiplerin Amasya, Ordu, Sinop illerine denetime gideceğini vurguladı.

"Sigarayı bırakmak için 'ALO 171' sigara bırakma danışma hattını arayın"
Sigarayı bırakmak için herkesi Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı aramaya davet eden Oruç, "İlimizde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Yerleşkesi, Bafra Devlet Hastanesi, İlkadım KETEM, Çarşamba KETEM, Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi, OMÜ Tıp Fakültesi ve Canik Sağlıklı Hayat Merkezinde olmak üzere yedi sigara bırakma polikliniğinde bu hizmeti veriyoruz. 2019 yılında Sigara Bırakma Polikliniklerine 7 bin 228 kişinin müracaat etti. Bunlardan 6 bin 611’ine ücretsiz verilen ilaçlarla ilaç tedavisine başlandı" diye konuştu.
Atakum İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ise bu tür denetimleri desteklediklerini belirterek, "Atakum ilçemiz Samsun'un çok gözde bir noktası. Bu gözde noktada sosyal hayat çok renkli bir şekilde geçmektedir. Biz de bu sosyal hayatın çok renkli bir şekilde geçmesi için gerek güvenlik gerek sağlık açısında her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Tüm birimler ile istişare içerinde Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere çalışıyoruz. Bu çerçevede toplu bulunan yerlerde sigara içilmesiyle ilgili denetimlerinin yapılmasına en azami noktada destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bugün de bu desteğin göstergesi olarak hep birlik ilçemizde bulunan bir alışveriş merkezini denetime çıktık. Halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

SAMSUN

21 Ocak 2020 Salı

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