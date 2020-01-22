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Samsun nüfusunun 8 katı hastaya sağlık hizmeti 2019'da 10,7 milyon kişiye sağlık hizmeti verildi 8,4 ...

İHA

2019 yılında Samsun'da hastanelere başvuran hasta sayısı nüfusun 8 katının üstüne çıktı. 2019'da Samsun'da sağlık hizmeti alan 10,7 milyon hastanın 8,4 milyonu kamu hastanelerini tercih etti.

Samsun nüfusunun 8 katı hastaya sağlık hizmeti 2019'da 10,7 milyon kişiye sağlık hizmeti verildi 8,4 milyon kişi kamu hastanelerini tercih etti Acil servislere 2,4 milyon kişi başvurdu 107 bin hastaya 112 acil sağlık hizmeti sunuldu

2019 yılında Samsun'da hastanelere başvuran hasta sayısı nüfusun 8 katının üstüne çıktı. 2019'da Samsun'da sağlık hizmeti alan 10,7 milyon hastanın 8,4 milyonu kamu hastanelerini tercih etti.
2019 yılında Samsun'da sunulan sağlık hizmeti istatistiklerine göre Samsun ve çevre illerden gelen toplam 10 milyon 776 bin hasta, kamu ve özel hastanelerden sağlık hizmeti aldı. Bu kapsamda 8,4 milyon (yüzde 78) kişinin Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu Hastanelerini tercih ettiği ortaya çıktı.
Rakamlara göre hastanelere tedavi hizmeti almak için başvuran her 10 hastadan yaklaşık 8’inin kamu hastanelerini tercih ettiğini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "10,7 milyon bölge insanının hizmet aldığı sağlık tesislerinde görev alan ve hastaların şifa ile evlerine dönmeleri için bayram, tatil demeden bu önemli hizmeti kesintisiz olarak sunan sağlık çalışanlarımız her türlü övgüyü ve takdiri hak ediyor” dedi.

“4 hastane Samsun’un muayene yükünü çekiyor”
İl Sağlık Müdürü Oruç, kamu hastanelerinde yapılan 8,4 milyon muayenenin yüzde 66’sının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Bafra Devlet Hastanesi ve Çarşamba Devlet Hastanesinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bu yönüyle Samsun’un muayene yükünü bu 4 hastanenin çektiğinin söyleyebiliriz. 2,1 milyon muayeneyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu alanda en çok hizmet veren kurum olarak öne çıkıyor. Büyük ameliyatların yüzde 43’ü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Samsun’da 2019 yılında toplam 171 bin 316 ameliyat gerçekleştirildi. Bu ameliyatların 59 bin 943’ü 'büyük ameliyat' diye tabir edilen AB ve C grubu ameliyatlardan oluşuyor. Bu ameliyatların 26 bin 278'i yani yüzde 43’ü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. Başarılı performansıyla bölge hastanesi olma hüviyetini aşan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık bölge hastanesinde her türlü tedavi ve ameliyat yapılabiliyor. Başka bölgelerden de hastalar başvuruyor. Hastane dev bir sağlık kuruluşu haline geldi" diye konuştu.

Acil servislerde bir yılda 2,4 milyon muayene yapıldı
2019 yılında kamu hastaneleri acil servislerine 2 milyon 431 bin hastanın başvurduğunu belirten Oruç, "Acil muayene sayılarında en çok muayeneye bakıldığında Samsun’un ilk 5 hastanesinin 580 bin muayeneyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 384 bin muayeneyle Gazi Devlet Hastanesi, 361 bin muayeneyle Çarşamba Devlet Hastanesi, 264 bin muayeneyle Bafra Devlet Hastanesi ve 166 bin muayeneyle Terme Devlet Hastanesi olduğunu görüyoruz. Rakamlar acil servis bazında değerlendirildiğinde Samsun’un bu anlamda yükünü tüm hastaneler el birliğiyle kaldırıyor” şeklinde konuştu.

107 bin hastaya 112 acil sağlık hizmeti
Samsun’da sunulan 112 acil sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini dile getiren Oruç, ”2019 yılında 63 kara ambulansı, 1 dört sedyeli ambulans, 3 kar paletli ambulans, 1 yoğun bakım obez ambulansı olmak üzere toplam 68 ambulansla 107 bin 470 hastanın acil müdahalesini yaparak naklini gerçekleştirdik. Ekiplerin kentsel vakaların yüzde 92’sinde 010 dakika arasında hastaya ulaşarak büyük bir başarıya imza attık. Bu sırada hava ambulansı 10 yılda bin 754 hasta için havalandı. 2019 yılında hava ambulansıyla 210 hastaya ulaştık. Acil müdahalelerin gerçekleştirildiği, hava ambulansının hizmete girdiği 2009 Eylül ayından bugüne ise bin 754 acil hastaya ulaşarak hayata dönmeleri yolunda onlara umut olduk” bilgilerini verdi.

9 yılda 175 bin aileye evde sağlık hizmeti sunuldu
Sağlık Müdürlüğü olarak hastaneye gelemeyen ama evde sağlık hizmeti alması gereken hastalar için sunulan evde sağlık hizmetine de özel önem verdiklerinin altını çizen Oruç, şunları söyledi: “Evde sağlık hizmetleri ekipleri 2019 yılında 21 bin hastayı evinde ziyaret etti. Durumlarını değerlendirdik ve halen aktif olarak 6 bin 200 hastanın evde bakım hizmetini sürdürüyoruz. Evde sağlık hizmetleri kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar bu hizmeti 175 bin 910 kişiye ulaştırdık. 16 ekip ve 91 kişilik bir ekiple sürdürdüğümüz bu hizmetin 2019 yılı itibarıyla 12 hastane, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi birimi ve aile hekimleri ile koordinasyon için devam ediyor. 444 38 33 no'lu evde sağlık hizmetleri hattını arayarak bu hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlarımız bilgi ve destek talebinde bulunabilirler. Tüm sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat, büyük bir fedakârlık ve özveriyle sağlık hizmeti sunduğunun unutulmaması gerekiyor. Samsun genelinde 10 milyonun üzerinde hastanın zor anlarında yanında olan sağlık çalışanlarının bu özverili çalışmaları karşılığında hasta ve hasta yakınlarından sadece anlayış ve destek bekliyor. Tüm hasta ve hasta yakınlarını sağlıkta şiddet kavramını bu coğrafyadan silmek için sağlık çalışanlarının yanlarında olmaya davet ediyorum.”

SAMSUN

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:08
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