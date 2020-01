İlkadımlı güreşçiler dereceyle döndü Başkan Demirtaş: “Ata sporumuz güreşte alınan her bir başarıya çok seviniyorum”

İlkadım Belediyesi Güreş Takımı Amasya’da düzenlenen “Yıldızlar Grup Seçmeleri”nden 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile döndü. Başkan Necattin Demirtaş, “Ata sporumuz güreşte alınan her bir başarıya çok seviniyorum” dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yıllık faaliyet programında yer alan "Yıldızlar Grup Güreş" seçmelerine Samsun ilçelerinde 15 spor kulübün katılımıyla gerçekleşti. İleriki yıllarda ayyıldızlı mayo ile olimpiyat madalyası kazanmak isteyen güreşçiler Amasya’da organize edilen Yıldızlar Grup Seçmeleri’nde boy gösterdi. Rekor katılımın yaşandığı seçmelerde mindere çıkan her yaştan güreşçiler, mücadele ettikleri sıkletlerde altın madalyanın sahibi olabilmek için üst seviyede performans sergiledi. İlkadım Belediyesi Gençlik Spor Kulübü güreşçilerinden Ahmet Korkmaz altın madalya alırken, Mustafa Kaya, Ömer Çil, Furkan Çavuş gümüş madalya, Miraç Aslan, Gökdeniz Akkaya, Mehmet Ali Gültekin, Talha Kolaca ise bronz madalya almaya hak kazandı. Seçmeler sonunda dereceye giren güreşçilere madalyaları verildi.



“Spora ve sporcuya önem veren belediyecilik anlayışına sahibiz”

İl seçmelerinde minderde alın teri döken tüm sporcuları tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Spora ve sporcuya büyük önem veren bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Ata sporumuz güreşte alınan her bir başarıya çok seviniyorum. Göreve başladığımız günden bu yana kurumumuzdaki spor ve sporculara ayrı bir ilgi gösterdik. Şimdi bu ilginin meyvelerini alıyoruz. Başarılardaki önemli pay sporcular ile ailelerinindir” diye konuştu.



“Bu şehrin imkanlarını gençlere sunmak lazım”

Sporcularının Türkiye şampiyonası öncesinde aldıkları her bir başarının kendilerini son derece gururlandırdığını ve geleceğe yönelik umutlarını artırdığını belirten Demirtaş, “Bu şehrin çok büyük bir potansiyeli var. Sahip olduğumuz amatör ve profesyonel kulüpler dışında oluşturacağımız alt yapı ile yeni branşlarda birçok başarıya ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Buradaki gençlerin başaramayacağı hiçbir şey yok. Onları spor konusunda desteklemek, imkan sağlamak, yetenekleri doğrultusunda yeni alanlar açmak bizim görevimiz” şeklinde konuştu.



“Takım halinde çok mücadele ettik”

Takım halinde çok başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden altın madalya sporcu sahibi Ahmet Korkmaz, “İlkadım Belediyesi Spor Kulübünün payı çok büyük. Bu yolda bizlere emek veren, inanan başta İlkadım Belediye Başkanımıza ve değerli antrenör hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

