Ertuğrul Sağlam: "Lider olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Ufak detayların şampiyonu belirleyeceği döneme giriyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 20. haftasında oynanacak olan Bakspor müsabakası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın keyif alacağı pozisyonlar ile karşılaşmayı oynayıp, güzel bir sonuçla maçı bitirip yine lider olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 20 kazanılan Pendikspor maçı ve bu hafta oynanacak olan Bakspor müsabakasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakspor'un öne çıkan özellikleri ve dezavantajlarının olduğunu söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Alt taraftan kurtulmak için mücadele eden Bakspor ile karşılaşacağız. Hafta başından beri çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalardan yine kapalı defansı aşabilecek, sistemimizde bize bu konularda katkı sağlayacak ve ofansif anlamada üretkenlik içinde olabileceğimiz çalışmaları yapıyoruz. Taraftarlarımızın yoğun ilgi göstereceği bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Bu konuda da taraftarımızdan rica da bulunuyorum. İnşallah güzel bir maç oynayıp, futbol adına da güzellikler ile dolu taraftarımızın keyif alacağı pozisyonlar ile karşılaşma oynayıp güzel bir sonuçla maçı bitirip yine hafta sonunu lider olarak bitirmek ve yeni haftaya hazırlanmak istiyoruz. Bizlerin artık daha fazla üretmemiz, sorumluluk almamız ve fark atmamız lazım. Daha birbirimizi sahiplenmemiz gerekiyor. Güzel bir maç oynayıp lider olarak devam etmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Rakibin öne çıkan özellikler var dezavantajları var. Öne çıkan özelliklerini ortadan kaldırıp, dezavantajlarını da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şöyle lige baktığımız zaman karşımızda da boş bir rakip yok. Bir bakıyorsunuz ligin altındaki rakipler yukarıdakileri yenebiliyor. Şampiyonluk yarışı içerisindekilerle başa baş mücadele edebiliyor. Puan kayıpları yaşanabiliyor. Amacımız golü daha erken bulup oyunu daha erken rahatlatıp o stres ve baskıdan kurtulup maçın devamı böyle getirmektir" diye konuştu.



"Urfaspor'un dışında her takım oynadığı maçı büyük bir hedef içerisinde oynuyor"

Geride kalan Pendikspor karşılaşmasını da değerlendiren Sağlam, "Oyunun gidişatına baktığımızda dönem dönem sıkıntılar yaşadık ama şöyle bir lig oynuyoruz; bir tarafta şampiyonluk mücadelesi diğer tarafta playoff mücadelesi, bir başka tarafta ise kümede kalma mücadelesi var. Ligdeki 18 takıma baktığımız zaman Urfaspor'un dışında her takım oynadığı maçı büyük bir hedef içerisinde oynuyor. Dolayısıyla her maçta üst düzey bir motivasyon ve mücadele ile karşılaşıyoruz. Bu gayet normal bir olaydır. Bundan sonraki dönem içerisinde bir çok maçın zorlu geçeceğini düşünebiliriz. Pendik spor karşılaşmasında daha önce yapamadığımız güzel bir şeyi yaptık. Maçın başında sonuna kadar oyun olarak çok istediklerimiz olmasa bile mücadele açısından oyundan hiç kopmadık. Başka güzel bir şey daha var. Maçta yakaladığımız pozisyonları Pendikspor karşılaşmasında golle sonuçlandırdık. İç sahada geçmişte olan bazı sıkıntıları ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Özellikle son bir kaç maçta çok kısa dönemlerde topu rakibe verdik. Oyunun genelinde oyuna hakim olan özellikle iç saha oyunlarında kapalı defansı aşabilecek ve kenar ataklarını daha çok uygulayabilen, pozisyonu değerlendirme anlamında sıkıntılar yaşasak bile iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

SAMSUN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.