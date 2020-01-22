Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis

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Samsun'da geceleyin bir kişiyi darp ederek parasını aldığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinodan çıkan D.D.'yi takip ederek darp edip zorla parasını aldığı iddia edilen S.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan S.K., mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

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