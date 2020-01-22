Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak

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Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) tarafından Işığa Karşı temalı karma fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak.

18 yıl içinde 31 fotoğraf sergisi açan dernek 32. fotoğraf sergisini 24 Ocak Cuma günü

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVM)

gerçekleştirilecek açılış ile fotoğraf severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 26 dernek üyesinin katkı verdiği karma sergide 47 eser yer alacak.

Birbirinden özel fotoğrafların yer aldığı sergi 2431 Ocak tarihleri arasında Yeşilyurt AVM'de ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

SAMSUN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

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