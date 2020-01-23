OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna “Temiz Havuz Sertifikası” Ödülü

2001 yılından itibaren Karadeniz’in en büyük spor komplekslerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Temiz Havuz Sertifikası” almaya hak kazandı.

OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu, Samsun Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her ay düzenli olarak yapılan denetimlerde (mikrobiyolojik, kimyasal, hijyen, klor, ph vb. ölçümler), havuz suyu hijyeni ve su kalitesi standartlarının sağlandığı tespit edildiğinden geçen üç yıl olduğu gibi 2019 yılında da “Temiz Havuz Sertifikası” ile ödüllendirildi.

Karadeniz Bölgesi’nin “Temiz Havuz Sertifikalı” tek havuzu olan OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu; OMÜ öğrencileri, personeli ve Samsun halkına sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

SAMSUN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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