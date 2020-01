Braille alfabeli ve QR kodlu menü Atakum Belediyesinden 'engelsiz menü'

Samsun'da Atakum Belediyesi ve üniversite öğrencileri iş birliğiyle Braille alfabesi ile QR kod sayesinde görme engelli bireylerin faydalanabilecekleri restoran menüsü uygulamaya geçti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri ile Atakum Belediyesinin ortak olarak yürüttüğü görme engelli bireylerin Braille alfabesi ve QR kod sayesinde sipariş verebileceği restoran menüsü projesinin uygulama sunumuna katıldı. Seyir Tesisinde gerçekleşen toplantıya, OMÜ Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, projeyi hazırlayan OMÜ öğrencileri Meryem Aldağ, Beril Çelik, görme engelli bireyler ile belediye personelleri katıldı.



“Amacımız çözüm olmaktı”

Projeyi sosyal sorumluluk dersleri kapsamında hazırladıklarını kaydeden Meryem Aldağ, "Projede görme engelli bireylerin sosyal yaşamlarına yardımcı olmayı amaçladık. Bir restoran menüsü tasarladık, Samsun'da araştırmalarımızı yaptık ve böyle bir çalışmanın daha önce yapılmadığını gördük. Atakum Belediyesinin sosyal sorumluluk anlamında aktif projeleri olduğunu biliyorduk. Özellikle engelliler konusunda birçok tesisle vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu yüzden projemizin olumlu karşılanacağını düşündük. Gayet verimli bir süreç yaşadık, çok güzel karşılandık ve projemiz hayata geçti. Bugün Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci ile bir araya gelerek projemizin açılışını gerçekleştirdik, tebriklerini aldık. Onlar da bu projenin diğer tesislerde de uygulanmasını istedi. Amacımız bir soruna çözüm olmaktı bunu başarabildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.



“Menümüzü Braille alfabesi ve QR kod ile birleştirdik"

Projenin yalnızca bir ödevden ibaret olmayıp hayata geçmesini ve topluma faydalı olmasını hedeflediklerini söyleyen Beril Çelik ise, "Menümüzü Braille alfabesi ve QR kod ile birleştirdik. Menünün kapağını ilk açtığımızda Braille alfabesi çıkıyor, ilgili sayfaya giderek buradaki QR kodu okutup menünün ayrıntılarına da gidip sesli biçimde sayfanın tamamı dinlenebiliyor. Görme engelliler sadece alfabeden değil yoğun biçimde de teknolojiden faydalanıyorlar. Teknoloji sayesinde, aslında çok fazla emek ve yer kaplayacak bir projeyi telefona sığdırabildik. Görme engellilerimiz yalnız başına restorana geldiklerinde daha rahat biçimde sipariş verebilecekler. Dileğimiz sadece Atakum Belediyesinin tesislerinde değil tüm Samsun'da bu uygulamanın yayılması" ifadelerini kullandı.



Başkan Deveci'ye teşekkür

Görme engelli birey Ahmet Tayfur Arslan ise uygulamanın büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Görme engelli bireyler hayatın her alanında var olmaya çalışan, diğer insanlar gibi olağan hayatına devam eden bireyler. Bu sadece iş yaşamında, sağlık alanında, eğitim sürecinde değil diğer sosyal alanlarda da erişilebilirliği hak mücadelesi olarak gören bireyleriz. Herkesin restoranlarda, kafelerde erişim hakkı varken, bizim de temel anlamda sorunlarımızın giderilmesi, bir menüye ulaşabilmemiz, menüdeki istediğim şeyi okuyabilmem, özgürce hareket etmem aslında en temel haklarımızdan birisi. Artık engelliler erişilebilirlik mücadelesi veriyor. Artık biz evde veya derneklerde oturan bireyler değiliz. Canım istediğinde Seyir Tesisine, Atakum'da sahildeki bir kafeye gidip oturuyorum. Buradaki menülerin erişilebilir olması, görme engellilerin sosyal mekanlardan faydalanmalarını etkileyecektir. Bu aslında çarpan etkisi. Ben ne kadar sokakta olursam toplum da bizim o kadar farkımızda olur. Bugün Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci ile bir araya geldik. Çok samimi bir buluşmaydı. Başkan Deveci'nin engelli bireyler konusunda hassas olduğunu, toplumun her kesimine dokunmak istediğini gördük. Başkan Deveci, engellilerle ilgili yapılacak her projenin hak meselesi olduğunun farkında. Çalışmalarının da bu yönde devam edeceğinden eminiz. Bu çalışmalar için de teşekkür ederiz. Birlikte olduğumuzda doğru işler yapılacağını da bugün görmüş olduk" şeklinde konuştu.



"Tüm tesislerde uygulanacak"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise Samsun'da ilk defa uygulanan projenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Günlük yaşantımızda gördüğümüz ama fark etmediğimiz bir farkındalık projesi. Görme engellilerin bir restorana geldiğinde ne istediklerini kendilerinin seçebileceği bir sistem. Çok basit gibi gelebilir ama bir restoranda menü hazırlanıyor, görme engellilerin nasıl seçim yapacağına dair kafa yorulmuyor. Artık bunun teknolojik olarak çözümü var. Sadece bizim tesislerimizde değil, her yerde uygulanmalı. Bugün de görme engelli arkadaşlarımız geldiler, bize 'Biz sizinle birlikte yaşıyoruz, siz bizi fark etmiyorsunuz, ne yiyeceğimizi bile bize sormuyorsunuz. Bu iş böyle yapılır' dediler ve biz de öğrenmiş olduk. Projeyi hazırlayan gençlerimiz üniversite öğrencisi. Çok doğru, güzel ve örnek proje. Diğer üniversite öğrencileri de sorun odaklı projeler geliştirebilirler. Mesele üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası yaşayabilecekleri en önemli sorunu işsizlik. Buna dair nasıl çözüm bulunabilirse beraber çalışmalıyız, istihdam olanakları oluşturmalıyız. Onlar da buna kafa yormalı. Örnek olarak da bu projeyi alabiliriz. Atakum Belediyesi bu projelere kucağını açmış bekliyor. Her yerde üniversite öğrencilerimizle övünüyorum. Onlar da 'Biz bu şehirde yaşıyoruz' deyip kendilerini göstersinler. Bu proje kısa zamanda tüm tesislerimizde uygulanacak. Burası üniversite şehri. Öğrenciler de bu şehrin hemşehrisi olsunlar. Mutlaka nüfus kayıtlarını alıp Atakumlu olsunlar. Atakum'un sorunlarını yaşasınlar, çözüm üretsinler. Atakum'da katkıları var ama daha çok katkılarını bekliyoruz. Gençlik enerjilerinin şehirde hissedilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

