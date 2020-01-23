Yüzde 50 ölüm riski olan hastayı 4 günde iyileştirdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüzde 50 ölüm riski olan hastayı 4 günde iyileştirdiler

İHA

Samsun'da yüzde 50 ölüm riski olan nadir bir sendroma yakalanan 28 yaşındaki Kübra Koza, İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler'in tedavisiyle tekrar hayata tutundu.

Yüzde 50 ölüm riski olan hastayı 4 günde iyileştirdiler

Samsun'da yüzde 50 ölüm riski olan nadir bir sendroma yakalanan 28 yaşındaki Kübra Koza, İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler’in tedavisiyle tekrar hayata tutundu.
VM Medical Park Samsun Hastanesinde görevli İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, ölüm oranı yüzde 50 olan, tıp literatüründe 'lupus', halk dilinde ise ‘kelebek hastalığı’ olarak bilinen hastalığa bağlı görülen 'katastrofik antifosfolipid antikor' sendromuna yakalanan bir hastayı, yoğun tedavi süreci ile birlikte 4 günde sağlığına kavuşturdu.
Vücudunun ve yüzünün sol tarafında felç görülen, eklem ağrıları, genel durum bozulması, ciddi halsizlik, fiziki yorgunluk, iştah azalması ve enerji düşüklüğü gibi şikayetleri olan 28 yaşındaki Kübra Koza, çareyi VM Medical Park Samsun Hastanesinde buldu. Daha önce birçok hastaneye gittiğini ancak sağlığına kavuşamadığını söyleyen Koza, tekrar hayata tutunduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

"Hasta bize başvurduğunda birçok sağlık sorunu vardı"
Hastanın tedavi süreci ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, "Hastamız bize başvurmadan önce genel durum bozukluğu nedeniyle bir başka hastanede yoğun bakımda kalmış. Eklem ağrıları, ciddi halsizlik, fiziki yorgunluk, iştah azalması ve enerji düşüklüğü gibi şikayetler yaşamış. Daha sonra da yüz felci geçirmiş. Bunun üzerine tekrar 1 hafta kadar yatarak tedavi görmüş. Fakat taburcu olduktan sonra ateşi tekrar yükselip genel durumu da bozulunca bu kez hastanemize başvurarak yoğun bakım servisimizde tedavi gördü. Hastayı ilk gördüğümüzde eklemlerinde ağrıları ve hafif derecede şişlikleri vardı. Ayrıca vücudunun sol tarafında güçsüzlük ve felç durumu söz konusuydu. Solunum sıkıntısı vardı, karın ağrısıyla birlikte kan dolaşımı bozukluğu da bulunuyordu. Hastaya tomografi çekildiğinde ciddi bir zatürre bulgusu da saptandı. Nöroloji kliniğimizde yaptığımız tetkikler sonucunda hastanın beyninde pıhtı atması olduğu da anlaşılınca buna yönelik bir tedavi de yaptık. Tüm bu sorunlarının yanı sıra kendisinde hemolitik anemi bulguları vardı. Sonrasında yapılan değerlendirmelerde ise böbreklerinde tutulma olduğunu gördük" dedi.

"Hastalık şiddetli seyrettiğinde hastalarda yüzde 50'ye varan ölüm oranı görülüyor"
Hastaya ilk değerlendirmelerinde kelebek hastalığı teşhisi koydukları belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürler, "Hastada bizim nadir olarak gördüğümüz şiddetli seyredebilen 'katastrofik antifosfolipid antikor sendromu' dediğimiz durum ortaya çıkmıştı. Bu tür durumlar özellikle halk arasında kelebek hastalığı denilen lupus hastalığına bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi enfeksiyon, stres ya da ilaç kullanımı da bu duruma neden olabilir. Ancak değerlendirmelerimiz sonucunda kendisine lupus hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan antifosfolipid antikor sendromu teşhisi koyduk. Kelebek hastalığı özellikle de damar iltihabı yaparak birçok organı etkileyebilir. Hastamız uyguladığımız tedaviler sonucunda hızla iyileşti. Yaklaşık 45 gün içinde hastayı yoğun bakımdan çıkardık. İki hafta sonunda ise tamamen sağlığına kavuşturarak taburcu ettik. Bu tür vakalarda özellikle hızlı ve iyi bir tedavi uygulanması gerekiyor" diye konuştu.

"Ölümün eşiğinden döndüm"
Kübra Koza ise ölümün eşiğinden döndüğünü ifade ederek, "Nadir görülen bir hastalığım vardı. Hayatımı ciddi şekilde tehdit edecek biçimde ilerlemişti. Ölümün eşiğinden döndüm. VM Medical Park Samsun Hastanesinin tüm doktorlarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

SAMSUN

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Braille alfabeli ve QR kodlu menü Atakum Belediyesinden 'engelsiz menü'
YEREL HABERLER Braille alfabeli ve QR kodlu menü Atakum ...
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları ...
OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna “Temiz Havuz Sertifikası” Ödülü
YEREL HABERLER OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna “Temiz Havuz Sertifikası” ...
Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak
YEREL HABERLER Işığa Karşı fotoğraf sergisi Samsunlularla buluşacak
156 kiloluk kadına hayati müdahale
YEREL HABERLER 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Eğitime desteğe plaketli teşekkür
YEREL HABERLER Eğitime desteğe plaketli teşekkür
Vali Kaymak: “Çarşamba Şeker Fabrikası bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak” Çarşamba Şeker Fabrikası Tanıtım Toplantısı Pancar üreticilerine ‘yüzde 12 polar’ müjdesi
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Çarşamba Şeker Fabrikası bölgeye ciddi ...
Uyuşturucu davasında ceza yağdı
YEREL HABERLER Uyuşturucu davasında ceza yağdı
İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş: "Her zaman çalışanımızın yanında yer almalıyız"
YEREL HABERLER İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş: "Her zaman ...
Hamit Kılıç: “Anında müdahale ediyoruz”
YEREL HABERLER Hamit Kılıç: “Anında müdahale ediyoruz”
Doğan: “İlçenin sorunlarının çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz”
YEREL HABERLER Doğan: “İlçenin sorunlarının çözülmesi için büyük ...
Hastalığı kansere dönebilecekken ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Hastalığı kansere dönebilecekken ameliyatla sağlığına ...
Evde bakımla yaşlıların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Evde bakımla yaşlıların yüzü gülüyor
Alaçam'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Alaçam'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Darp ederek gaspa 8 yıl 4 ay hapis
Yakılarak öldürülen kadının oğlu: Katil yakalandı, annem artık rahat uyusun
YEREL HABERLER Yakılarak öldürülen kadının oğlu: Katil yakalandı, ...
Batı Karadeniz'de avlanan hamsi umut oldu
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'de avlanan hamsi umut oldu
Samsunspor Burak Çalık ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Samsunspor Burak Çalık ile 1,5 yıllık sözleşme ...
Hurdacıya hırsızlık gözaltısı
YEREL HABERLER Hurdacıya hırsızlık gözaltısı
Ertuğrul Sağlam: "Lider olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Ufak detayların şampiyonu belirleyeceği döneme giriyoruz"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: "Lider olarak yolumuza devam etmek ...
Hırsız, karakolun yakındaki marketi soydu Market sahibi hırsıza seslendi: "En azından bilgisayarımı bıraksaydın, onda barkot okutma programı vardı"
YEREL HABERLER Hırsız, karakolun yakındaki marketi soydu Market ...
Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi
YEREL HABERLER Kırsalda karda kesintisiz enerji mücadelesi
Sandıkçı: “Vatandaşımıza hizmete gideceğiz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Vatandaşımıza hizmete gideceğiz”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X