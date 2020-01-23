Yüzde 50 ölüm riski olan hastayı 4 günde iyileştirdiler

Samsun'da yüzde 50 ölüm riski olan nadir bir sendroma yakalanan 28 yaşındaki Kübra Koza, İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler’in tedavisiyle tekrar hayata tutundu.

VM Medical Park Samsun Hastanesinde görevli İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, ölüm oranı yüzde 50 olan, tıp literatüründe 'lupus', halk dilinde ise ‘kelebek hastalığı’ olarak bilinen hastalığa bağlı görülen 'katastrofik antifosfolipid antikor' sendromuna yakalanan bir hastayı, yoğun tedavi süreci ile birlikte 4 günde sağlığına kavuşturdu.

Vücudunun ve yüzünün sol tarafında felç görülen, eklem ağrıları, genel durum bozulması, ciddi halsizlik, fiziki yorgunluk, iştah azalması ve enerji düşüklüğü gibi şikayetleri olan 28 yaşındaki Kübra Koza, çareyi VM Medical Park Samsun Hastanesinde buldu. Daha önce birçok hastaneye gittiğini ancak sağlığına kavuşamadığını söyleyen Koza, tekrar hayata tutunduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.



"Hasta bize başvurduğunda birçok sağlık sorunu vardı"

Hastanın tedavi süreci ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, "Hastamız bize başvurmadan önce genel durum bozukluğu nedeniyle bir başka hastanede yoğun bakımda kalmış. Eklem ağrıları, ciddi halsizlik, fiziki yorgunluk, iştah azalması ve enerji düşüklüğü gibi şikayetler yaşamış. Daha sonra da yüz felci geçirmiş. Bunun üzerine tekrar 1 hafta kadar yatarak tedavi görmüş. Fakat taburcu olduktan sonra ateşi tekrar yükselip genel durumu da bozulunca bu kez hastanemize başvurarak yoğun bakım servisimizde tedavi gördü. Hastayı ilk gördüğümüzde eklemlerinde ağrıları ve hafif derecede şişlikleri vardı. Ayrıca vücudunun sol tarafında güçsüzlük ve felç durumu söz konusuydu. Solunum sıkıntısı vardı, karın ağrısıyla birlikte kan dolaşımı bozukluğu da bulunuyordu. Hastaya tomografi çekildiğinde ciddi bir zatürre bulgusu da saptandı. Nöroloji kliniğimizde yaptığımız tetkikler sonucunda hastanın beyninde pıhtı atması olduğu da anlaşılınca buna yönelik bir tedavi de yaptık. Tüm bu sorunlarının yanı sıra kendisinde hemolitik anemi bulguları vardı. Sonrasında yapılan değerlendirmelerde ise böbreklerinde tutulma olduğunu gördük" dedi.



"Hastalık şiddetli seyrettiğinde hastalarda yüzde 50'ye varan ölüm oranı görülüyor"

Hastaya ilk değerlendirmelerinde kelebek hastalığı teşhisi koydukları belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürler, "Hastada bizim nadir olarak gördüğümüz şiddetli seyredebilen 'katastrofik antifosfolipid antikor sendromu' dediğimiz durum ortaya çıkmıştı. Bu tür durumlar özellikle halk arasında kelebek hastalığı denilen lupus hastalığına bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi enfeksiyon, stres ya da ilaç kullanımı da bu duruma neden olabilir. Ancak değerlendirmelerimiz sonucunda kendisine lupus hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan antifosfolipid antikor sendromu teşhisi koyduk. Kelebek hastalığı özellikle de damar iltihabı yaparak birçok organı etkileyebilir. Hastamız uyguladığımız tedaviler sonucunda hızla iyileşti. Yaklaşık 45 gün içinde hastayı yoğun bakımdan çıkardık. İki hafta sonunda ise tamamen sağlığına kavuşturarak taburcu ettik. Bu tür vakalarda özellikle hızlı ve iyi bir tedavi uygulanması gerekiyor" diye konuştu.



"Ölümün eşiğinden döndüm"

Kübra Koza ise ölümün eşiğinden döndüğünü ifade ederek, "Nadir görülen bir hastalığım vardı. Hayatımı ciddi şekilde tehdit edecek biçimde ilerlemişti. Ölümün eşiğinden döndüm. VM Medical Park Samsun Hastanesinin tüm doktorlarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



SAMSUN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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