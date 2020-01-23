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Devletten vatandaşa 211 milyon TL yardım Samsun’da 2019 yılında 27 bin 120 vatandaşa 211 milyon TL ...

İHA

Samsun'da 2019 yılında devlet tarafından 27 bin 120 vatandaşa 211 milyon TL sosyal yardım yapıldı.

Devletten vatandaşa 211 milyon TL yardım Samsun’da 2019 yılında 27 bin 120 vatandaşa 211 milyon TL sosyal yardım yapıldı

Samsun’da 2019 yılında devlet tarafından 27 bin 120 vatandaşa 211 milyon TL sosyal yardım yapıldı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2019 yılında yürüttüğü çalışma, yardım ve yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Kaymak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2019 yılında engelli evde bakım ücreti verilen kişi sayısının 9 bin 596 olduğunu, kişi başına 1460 TL ödendiğini, bir aylık ortalama 13 milyon 216 bin TL olmak üzere yıllık 156 milyon TL ödeme yapıldığını, çocuk hizmetleri kapsamında sosyal ekonomik destek alan 2 bin 246 kişiye ise yıllık toplam 24 milyon TL ödeme yapıldığını belirtti.
Açıklamasında, 2018 yılı ve öncesinde Engelli Kimlik Kartı sahibi sayısının 14 bin 102 olduğunu, 2019 yılında da 2 bin 712 kişiye kart verildiğini ifade eden Kaymak, “İlimizde 2019 yılında 7 özel bakım merkezinden 646 engelli vatandaşımız faydalanmış olup devletimiz tarafından özel bakım merkezlerine 21 milyon 318 bin TL ödeme, sosyal yardımlar kapsamında ise 14 bin 455 vatandaşımıza da 6 milyon 171 bin TL doğum yardımı yapılmıştır. Evde bakım ücreti, sosyal ekonomik destek, koruyucu aile, özel bakım merkezi ve doğum yardımından 2019 yılında 27 bin 120 vatandaşımız faydalanmış olup 211 milyon TL ödeme yapılmıştır” dedi.
Aile ve toplum hizmetleri kapsamında 2019 yılında 20 bin 488 hanenin ziyaret edildiğini belirten Samsun Valisi Kaymak, açıklamasının devamında, “Kadın hizmetleri kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz tarafından rehberlik verilen kişi sayısı 943, eğitim alan kişi sayısı ise 21 bin 989’dur. Kadın konuk evlerimizde kalan kadın ve çocuklarımıza yönelik 37 eğitim düzenlenmiş olup, kuruluş içinde ve dışında düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler ve mesleki kurs sayısı 134’tür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 20202021 yılları ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ ile Valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla 17 Aralık 2019 Salı günü başkanlığımda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapılmıştı. Bu kapsamda plan ve toplantıda görüşülen konularla ilgili çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

460 şehit yakını ve gazi istihdam edildi
2019 yılında 534 şehit ailesi ve gazi ziyareti yapılarak bugüne kadar ilde kamuda 460 şehit yakını ve gazinin istihdam edildiğini söyleyen Osman Kaymak, “2018 ve öncesinde eğitimboşanma ve ergen çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitimlerden toplam 78 bin 394 kişi faydalanmıştı, sadece 2019 yılında ise bu rakam 46 bin 326 olmuştur. Bu kapsamda 4 bin 364 kişiye Aile Eğitim Programı, 257 kişiye Erken Yaşta Evliliğin Önlenmesi, 3 bin 187 kişiye Evlilik Öncesi Eğitim Programı, 21 bin 329 kişiye Şiddetle Mücadele, 4.225 kişiye Çocuk Hakları Eğitimi, 5 bin 21 kişiye Hizmet Alanlara Yönelik Eğitim, 3 bin 942 kişiye Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim, 4 bin 1 kişiye Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Eğitimi düzenlenmiştir” bilgilerini verdi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürütmüş olduğu yatırımlara da değinen Kaymak şöyle devam etti: “Çarşamba Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin geçici kabulü yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden teslim alınmıştır. Çarşamba Huzurevi İnşaatı devam etmektedir. Çarşamba Belediyesi ve Ticaret Borsası Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tamamlanmıştır.”
Açıklamasının sonunda, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşının yanında olduğunu belirten Vali Osman Kaymak, çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ve bağlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür ederek, tebrik etti.

SAMSUN

23 Ocak 2020 Perşembe

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