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Iraklı kadın milletvekilleri, iş birliği için Samsun’da

İHA

İncelemelerde bulunmak, yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve iş birliğini geliştirmek için Samsun'a gelen Iraklı kadın milletvekilleri, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti.

Iraklı kadın milletvekilleri, iş birliği için Samsun’da

İncelemelerde bulunmak, yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve iş birliğini geliştirmek için Samsun'a gelen Iraklı kadın milletvekilleri, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti.
Irak’ta Musul’dan 3. dönem milletvekili ve parlamentoda Ekonomi ve Yatırım Komite Üyesi Jameelah Mohammed Sultan AlSultan ile Salaheddin ili 3. dönem Milletvekili ve Salaheddın ili Yatırım ve Stratejik Planlama Komite Başkanı Ashwaq Salim Hasan ALJuboori, Mosol Ticaret Odası Üyesi ve aynı zamanda Nerkal Kadın ve Çocuk Derneği Başkanı Bashar Sheet ile birlikte Samsun’a geldi. Samsun’da yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve iş birliğini geliştirmek için Samsun’a gelen Iraklı kadın milletvekilleri, temasları çerçevesinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu da ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya’nın da bulunduğu ziyarette karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı.

“Her türlü iş birliğine hazırız”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve iş birliği imkanları hakkında Iraklı heyeti bilgilendirdi. İş birliği için oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Murzioğlu, “Samsunumuz gerek sanayi altyapısıyla, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm alanlarıyla Karadeniz Bölgesi’nin gözbebeği bir kenti. Kentimiz ayrıca, konumu itibariyle de lojistik anlamda çok önem arz ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi ilimizde Iraklı çok sayıda vatandaş da yaşıyor. Bizim en büyük ticaret partnerimiz Avrupa, komşularımız içerisinde de Irak’tı. Ama son dönemlerde Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler Irak’la ticaretimizi oldukça geriletti. Biz Irak’la yapmış olduğumuz alışveriş ve dostluktan çok memnunuz. Siyasi görüş ne olursa olsun, ticareti hiçbir zaman engellemez. Siz değerli milletvekillerimizden, orada ticaretin önünün açılması için girişimlerde bulunmanızı rica ediyorum. Çünkü ticaretten her iki tarafta faydalanıyor. İnşallah bu ziyaret ilerisi için güzel bir başlangıç olur. Bu konuda da üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız” diye konuştu.

"Samsun, Irak’ta tanına bir şehir"
Irak’ta Musul’dan 3. dönem milletvekili ve parlamentoda Ekonomi ve Yatırım Komite Üyesi Jameelah Mohammed Sultan AlSultan ile Salaheddin, Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Biz, Samsun’a gelmeden Samsun’un adını çok duymuştuk. Samsun, Irak’ta çok tanınan bir şehir. Samsun’la ilgili dediğiniz her şeyin burada olduğunu yolda yürürken bile gördük. Bizim de istediğimiz, Musul ve Selaheddin şehirlerinin de Samsun gibi olması. Yaşadığımız sıkıntıları sizlerle birlikte çözmek istiyoruz. Özellikle sizin Orta Doğu’da güçlü olmanızı istiyoruz” dedi.

Zorlukları birlikte aşacağız
Salaheddin ili 3. dönem Milletvekili ve Salaheddın ili Yatırım ve Stratejik Planlama Komite Başkanı Ashwaq Salim Hasan ALJuboori ise, “Sizlerle yapacağımız işbirliğiyle çok şeyler değiştireceğimize, zorlukları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Güçlü bağlantılar kurarak, güzel işler ortaya koyabiliriz” şeklinde konuştu.
Iraklı heyete ayrıca, Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı tarafından, Samsun’la ilgili brifing verildi.

SAMSUN

23 Ocak 2020 Perşembe

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