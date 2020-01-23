"FETÖ'ye adın karıştı" diyerek evlerde arama yapıp para ve altınları alan sahte polisler yakalandı

Şanlıurfa'dan geldikleri Samsun'da 2 ayrı kişiyi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan, FETÖ olaylarına karıştıklarını iddia ederek evlerinde arama yapan, altın ve paralarını alarak dolandıran 1'i yabancı uyruklu 3 kişi, polisin takibi sonucu yakaladı.

Olay, Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden Fatma E.'yi (63) ev telefonundan arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp adının FETÖ olaylarına karıştığını ve evinde arama yapacağını söyleyerek söz konusu eve gitti. Dolandırıcılardan S.İ. evde arama yaptığı sırada 3 bin lira para, 30 gram altın bilezik ve 4 adet çeyrek altını alıp evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan Fatma E. polise şikayette bulundu. Samsun polisi yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili S.İ. ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen dayısı N.K. ve Suriye uyruklu M.M.'nin Havza ilçesinde bir otele yerleştiklerini tespit etti. Polisin kendilerini yakalayacağını anlayan 3 şüpheli oteli terk etti ancak Havza ilçesinde bir aracın içinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden Naime A.'yı ev telefonundan arayıp adının FETÖ'ye karıştığını söyleyerek korkutup kandırarak evde arama yapıp 2 bin dolar, 6 bin lira ve 40 gram altın bileziği aldığını tespit etti. Polisteki sorguları tamamlanan S.İ., dayısı N.K. ve Suriye uyruklu M.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Söz konusu dolandırıcıların Şanlıurfa'dan Samsun'a geldikleri öğrenildi.

SAMSUN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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