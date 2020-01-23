Cezaevi firarisi yakalandı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 2 ayrı suçtan 13 ay hapis cezasının bulunduğu ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu iddia edilen C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.C. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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