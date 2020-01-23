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Uzmanlardan 'coronavirus' uyarısı Dr. Ali Şimşek: “Zorunlu olmadıkça kalabalığa girmeyin”

İHA

Dünyada yayılan ölümcül bir yeni salgın hastalığa karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, zorunlu kalmadıkça kalabalığa girilmemesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlardan 'coronavirus' uyarısı Dr. Ali Şimşek: “Zorunlu olmadıkça kalabalığa girmeyin”

Dünyada yayılan ölümcül bir yeni salgın hastalığa karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, zorunlu kalmadıkça kalabalığa girilmemesi gerektiğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, Çin Vuhan Çin’in Wuhan kentinde başlayarak 6 ülkeye sıçrayan ve 17 kişinin ölümüne neden olan coronavirus salgını hakkında yaptığı açıklama ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Hastalığın yayılma durumu ile ilgili bilgi veren Ali Şimşek, “Dünyada maalesef yeni bir salgın tehlikesi söz konusu. Çin’in Wuhan kentinde çıkan kaynak olarak henüz çok net bir bilgimiz yok ama yarasa çorbasından kaynaklandığı ya da hayvan pazarındaki insanlardan ortaya çıktığına dair bir takım bilgiler bize de ulaşıyor. Ama insandan insana geçtiğine dair de bilgiler söz konusu. Dolayısıyla kaynak Çin ama bunun temel kökeni henüz daha çok net değil. Yalnız virüs tespit edildi. Bunun genetik dizilimi ortaya çıkarıldı çok hızlı bir şekilde. Bu tıbbi açıdan gerçekten büyük bir başarı” dedi.
Tüm ülkelerin şu anda bir alarm durumunda olduğuna değinen Şimşek, “Maalesef de altı ülkede şu anda coronavirusun hastalara bulaştığı 571 civarında bir vak'a sayısı bildirildiği ve 17’sinin de kaybedildiğini şu anda biliyoruz. Bu vak'aların artmaması içinde tüm ülkeler şu anda bir alarm durumunda. Genelde hafif ve orta vak'alar çoğunluktadır ama nadir de olsa ağır vak'alar zatürreyle eşlik eden böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği ve sonrasında hastanın kaybıyla neticelenen tablolarda görülebilmektedir” diye konuştu.

Dr. Ali Şimşek, hastalığın yayılmasının önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle aktardı:
“Toplu damlacık yoluyla bulaştığı için nefesle, öksürükle geçtiği için bir takım önlemler almamız lazım. Öksürürken mutlaka bir mendil ya da kolun iç yüzüyle ya da elbisenizin iç yüzüyle bir tedbir almamız lazım. Mikrobun bulaşmasın engellemek için el temizliği çok önemli. Çok gereksiz yere zorunlu kalmadıkça kalabalığa girmemekte fayda var.”
Hastalığın tedavisi için ilgili uzmanlara başvurmak gerektiğini vurgulayan Şimşek, “İnsanlarda nezle, griple seyreden çok sayıda viral etken söz konusu. Bunların hepsi de birbirlerine yakın tablolar ortaya çıkarıyor. Coronavirus enfeksiyonu da diğer viral enfeksiyonlar gibi belirtiler verdiği için kırgınlık, ateş, halsizlik, öksürük, ishal gibi dolayısıyla vatandaşların bunu ayırmaları mümkün olmayacaktır. Her enfeksiyon belirtisi olan kişinin ilgili uzmana başvurarak muayene olması lazım. Acillerde çok büyük bir yoğunluk söz konusu. Bu vak'alar uzman gözetiminde tedavi edilmesi gereken vak'alar. Tabii ki kişinin eğer viral bulguları stabil değilse şikayetleri çok fazlaysa acilden bir süreliğine destek alıp rahatlatmak mümkün ama temel tedavilerinin çocuk sağlığı için pediatri grubuna, daha yetişkin yaş grubundaki hastalar içinde dahiliye uzmanları gözetiminde yakın takiple gerekli destek tedavisiyle tedavi edilmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

SAMSUN

23 Ocak 2020 Perşembe

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