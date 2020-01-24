"İçiciyiz" deyince serbest kaldılar

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Samsun’un Alaçam ilçesinde uyuşturucu kullanırken yakalanan şahıslar "İçiciyiz" deyince serbest bırakıldı.

Olay, Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bafra Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilden şüphelendi. Polislerin yanlarında durmasından panikleyen şahıslar önce kaçmaya çalıştı. Kaçamayacaklarını anlayan şahıslardan biri üzerinde bulunan sigara paketini arabadan aşağı attı. Şahsın attığı paketi gören ekipler yaptıkları incelenme sonucu içinde uyarıcı ve uyuşturucu madde bulunan içime hazır 2 adet sigaralık ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilde bulunan M.B. ve B.G. ekiplerce gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından "içici" oldukları gerekçesiyle savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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