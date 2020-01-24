İlkadım’da “Sabah Buluşmaları”

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Etüt ve Eğitim Merkezinin (İLKEM ) “Sabah Buluşmaları” adı altındaki etkinliği, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın katılımıyla yapıldı.

Sabah Buluşmaları bugün Büyük Cami'de gerçekleşti. İLKEM’li öğrenciler, Büyük Cami’de kılınan sabah namazı sonrası Acem Tekkesi’nde düzenlenen kahvaltıda Başkanı Necattin Demirtaş’la bir araya geldi.



890 öğrenciye eğitim imkanı

Başkan Demirtaş’a İLKEM hakkında bilgi aktaran Koordinatör Davut Öz, “İlkadım ilçemizin her mahallesinden gelen 350 öğrencimize üniversite hazırlık (YKS), 140 öğrencimize liselere hazırlık (LGS), 400 öğrencimize de ilkokul, ortaokul ve lise takviye kursları veriyoruz. Toplamda 890 öğrencimize eğitim desteği sağlıyoruz” dedi.



“Sizler bu ülkenin geleceğisiniz”

Kahvaltıya katılan öğrencilerle sohbet edip hayatından kesitlerle tavsiyelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "Bizler bir araya toplanıp böyle güzel bir organizasyonda buluştuğumuz için son derece mutluyuz. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenci kardeşlerimizle birlikte her zaman daha iyi dayanışma içinde olup, birlikte güzel projelere imza atmayı hedefliyoruz. Bu birlikteliğin artarak devam edeceğini burada görebiliyoruz. Sizler bizim ve bu ülkenin geleceğisiniz. Gözbebeklerimizsiniz. Ben bu vesile sizlerle beraber olmaktan mutluluk duydum” diye konuştu.



“Milli ve manevi değerlerin aktarılması önemli"

Manevi değerler eğitimi kapsamında bu tür organizasyonları çok önemsediğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Manevi değerler eğitimi kapsamında çocuklarımızı sabah namazında bir araya getirme isteğimiz vardı. İlkin beraber başlattığımız bu programımızı eğitim kurumlarımızda öğrenim gören gençlerimizin sürdürmesi bizleri çok mutlu etti. Amacımız öğrencilerimizin gönüllerinde bir çiçek açmasını sağlamak ve inancın, merhametin güzelliğin çiçeklerini açtırmak. Sadece başarılı olmakla öğrencilerimizin yetiştiğini düşünmüyoruz ve aynı zamanda milli, manevi, inanç ve toplumsal değerlerimizin de çocuklarımıza aktarılmasında bu tür etkinliklerin buluşmanın önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Öğrenciler de organizasyondan dolayı Başkan Demirtaş ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

SAMSUN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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