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Meteorolojiden 'İklim ve Su' temalı ödüllü fotoğraf yarışması

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmanın teması ise 'İklim ve Su' olarak belirlendi.

Meteorolojiden 'İklim ve Su' temalı ödüllü fotoğraf yarışması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmanın teması ise 'İklim ve Su' olarak belirlendi.
1873 yılında “Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı” olarak kurulan ve 23 Mart 1950 yılında bugünkü adını alan “Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)”, her yılın 23 Mart gününü “Dünya Meteoroloji Günü” olarak kutluyor. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, her yıl Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından belirlenen farklı bir tema etrafında kutlanıyor ve tema hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. 2020 yılının teması “İklim ve Su” olarak belirlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl “İklim ve Su” konulu bir fotoğraf yarışması düzenleniyor. Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi ise 6 Mart 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Fotoğraf yarışmasına katılan eserler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek, dereceye giren eserler ayrıca ödüllendirilecek.Yarışmada; 1. seçilen eser sahibine 3 bin 500 TL, 2. seçilen eser sahibine 3 bin TL, 3. seçilen eser sahibine ise 2 bin 500 TL ödül ile plaket takdimi yapılacak. Yarışmada dereceye giren eserler Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15. Bölge Müdürlüğünün yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılarak, katılımın yapıldığı fuarlarda sergilenecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İklim ve Su” konulu fotoğraf yarışmasının detaylarına Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sayfasından (www.mgm.gov.tr) ulaşılabiliyor.

SAMSUN

24 Ocak 2020 Cuma

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