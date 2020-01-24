Tramvay istasyonunda şüpheli çanta paniği

Samsun'da tramvay istasyonunda unutulan sırt çantası paniğe yol açtı, tren seferleri aksadı.

Olay, Büyük Cami Tramvay İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda unutulan sırt çantasını fark eden güvenlik görevlileri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba uzman ekipleri de sevk edildi.



Tramvay seferleri durduruldu

Bu sırada tramvay seferleri durduruldu, insanlar istasyona alınmadı. Çanta, özel kıyafetli bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatılmak üzere iken sahibi olay yerine geldi. Bunun üzerine polis ekipleri çantayı sahibi olan kadına teslim etti. Olayı çevreye toplanan kalabalık büyük bir merakla izledi.

Akabinde ise tramvay tekrar sefere başladı.

SAMSUN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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