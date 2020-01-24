Samsun'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.A.G. adlı berberin işletmiş olduğu iş yerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini elde ederek takip ve çalışma başlattı. Narkotik polisi D.A.G. ile irtibat kuran 1 kullanıcı şahıstan 0,15 gram bonzai ile 1 adet bonzai maddesi katkılı sigara ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Soruşturma devamında berber dükkanında yapılan aramada 3 adet bonzai maddesi katkılı sigara ve satışa hazır vaziyette 4 paket halinde 0,23 gram bonzai ile ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan berber D.A.G., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

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