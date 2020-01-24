Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezası çarptırıldı.
Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan Berkay Y.Ç.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Berkay Y.Ç.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezasına çarptırdı.
SAMSUN
24 Ocak 2020 Cuma
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