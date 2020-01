Başkan Demir: “Kavak merkez ilçe olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok yakın zamanda Kavak Samsun’un merkez ilçelerinden birisi olacak” dedi.

Kavak’ın Karaaslan Mahallesi’nde düzenlenen programa katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak ilçesinin son yıllarda çeşitli sektörlerde aldığı yatırımlarla büyük bir gelişim yaşadığını söyledi.

İlçenin geleceğinin bugünden daha aydınlık olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçenin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, “Kavak’a desteğimizi Milletvekili ve Bakanlık yaptığım dönemden buyana her zaman verdim. Ve bugün ilçe geçmiş yıllardaki görünümünden çok farklı yerlere geldi. Şundan emin olun bu ilçenin geleceği de bugünden daha parlak ve aydınlık” diye konuştu.



“Cezaevi ve yeni devlet hastanesi ile de çok farklı bir yere gelecek”

Uzun sayılmayacak bir dönem içinde ilçenin Samsun’un en önemli yerleşim yerlerinden biri konumuna ulaşacağını ve buna da yürekten inandığını kaydeden Başkan Demir şöyle konuştu:

“Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin ve Kavak belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu’nun her zaman yanındayız. Bu ilçeye yönelik yaptığımız çalışmalar ile Kavak Samsun’un en gözde yerleşim yeri oldu. Aldığı yatırımlarla bir değişim yaşadı. Şimdi Samsun’un sanayi bölgesi bir Kavak var. Yakın zamanda bitecek cezaevi ve yeni devlet hastanesi ile de çok farklı bir yere gelecek.”



“Kavak’ta alt yapı ve yol sorunu kalmayacak”

Kavak’ın yol sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla büyük bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Demir, “Kavak’ta dört yıl dolmadan alt yapı ve yol sorunu kalmayacak. Hatta tüm ilçelerimizin alt yapı sorunlarını kökten çözüme kavuşturacağız. Artık 6 metreden aşağı yol yapmıyoruz. Bundan aşağıda olanları da 6 metreye çıkartacağız. Bizlerin sizlere hizmet etmekten başka bir vasfı yok. Her zaman yanınızda olacağız” sözlerine yer verdi.



“Kavak geleceğin parlayan yıldızı olacak”

Kavak Belediye Meclis Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ve kalabalık bir vatandaş topluluğun katıldığı programda konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da, “Hizmet için çıktığımız bu yolda Büyükşehir Belediyemiz ile kol kola girdik halkımıza hizmet için zaman merhumu olmadan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkanlık yaptığı dönem içinde ilçeyi birçok alanda hizmetlerle buluşturduklarını ve sanayi yatırımlarına verdikleri desteklerle istihdam sorununa bir neşter vurduklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “Geliştirdiğimiz projelerimiz, ilçemize kazandırdığımız projelerimiz ve sanayi alanında elde ettiğimiz kazanımlarla büyük bir sıçrama içindeki Kavak geleceğin de parlayan yıldızı olacaktır” şeklinde konuştu.

