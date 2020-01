Başkan Sandıkçı: "Makyaj belediyeciliği değil kalıcı hizmet belediyeciliği yapıyoruz"

Mahalle gezilerine devam eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Makyaj belediyeciliği değil kalıcı hizmet belediyeciliği yapıyoruz" dedi.

Canik Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde 12.si gerçekleştiren "Mahalle Buluşması"na, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, AK Parti Canik Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, Yavuzselim Mahalle Muhtarı Ömer Gezginci, muhtarlar, birim müdürleri ve mahalle halkı katıldı. Göreve geldiği ilk günden beri halkın arasında olmaya özen gösteren ve farklı bir görev anlayışı ile belediye makamını halka açan Başkan Sandıkçı, haftanın her günü makam odasının kapısı açık bir şekilde vatandaşları dinliyor. Bununla da yetinmeyen Başkan Sandıkçı, her mahalleye birim müdürleri ile birlikte giderek sorunların yerinde tespit edilmesine özen gösteriyor.



“32 kilometre yol yaptık"

Mahalle buluşmasında konuşan Başkan Sandıkçı, zihniyet değişikliğine giderek israfa son verdiklerini, tasarruf tedbirleri uyguladıklarını, idari yapılarını ilçenin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirtti. Sandıkçı, “12. Mahalle Buluşması'nı gerçekleştiriyoruz. Tüm mahalle halkımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Hizmet almak için sizler bizim ayağımıza değil bizler sizlerin ayağına geliyoruz. On aylık zamanda iletişim konusunu tamamen ortadan kaldırdık. Bize ulaşamayan hiçbir vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Kapılarımız bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Canik ilçesi kurulalı 25 yıl oldu. İlçemizi, tüm kurumlarımızla görüşerek başta Büyükşehir Belediyemizle tüm kurumlarımızla Canik tam bir bütünleşme, uyum içerisinde şehre monte oldu. Çok kısa zamanda inşallah Canik'te olan değişimi göreceksiniz. Alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için Büyükşehir ile birlikte çalışmalarımız sürüyor. 10 aylık zaman zarfında ilçemizde 32 kilometre yol yaptık. İnşallah seneye ilçemizde 90 km yol yapma hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.



"Makyaj belediyeciliği değil kalıcı hizmet belediyeciliği yapıyoruz"

Tüm kurumlarla istişare halinde olduklarını söyleyen Sandıkçı, “Ortak akılla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Makyaj belediyeciliği değil kalıcı hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım etmeye, insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Cenaze hizmetlerimiz aksamadan eskisinden çok ileri bir şekilde devam ediyor. İlçemizin temizliği ile ilgili 'Sokağımız evimiz kadar temiz olsun' projemizle tüm ilçemizi tertemiz yapmaya devam ediyoruz. Bütçemizin yüzde 6070’i temizliğe gidiyor. Bunu aza indirmek içinde sizlerden isteğimiz sokaklarımızı daha temiz tutalım ki temizlik harcamalarımızı aza indirelim. Hizmet olarak başka alanlara harcama yapma imkanı bulalım. Alt yapı ile ilgili imar çalışmalarımız devam etmekte. Üst bölgelerimizde imar çalışmalarını bitirerek gelişmeye açmış olacağız. İlçemizin en önemli sorunlarından biriside kentsel dönüşüm. Bununla ilgili de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hurdacıların olduğu alanla ilgili proje bakanlığımızın onayında. İnşallah MartNisan ayı gibi ihalesi bitmiş olacak. Sonbahar gibi inşaatların yükseldiğini göreceksiniz. Yine ilçemizin en güzel mahallelerinden Soğuksu mahallemizle ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. On gün içerisinde Soğuksu mahallemizle ilgili plan onaya sunulacak. Bu mahallemizde de kentsel dönüşüm başlamış olacak" şeklinde konuştu.



“Gençlere sahip çıkmak zorundayız”

Canik ilçesinin yüzde 33’ünün genç nüfustan oluştuğunu ifade eden Sandıkçı, “Gençlere sahip çıkmak zorundayız. Gençlerimize yönelik eğitimlerimiz, konferanslarımız, seminerlerimiz devam ediyor. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerimizi yerine getirdik. Artı hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Merkez ilçelerimizden hükümet konağı olmayan tek ilçeyiz. Hükumet konağından mahrum olan ender ilçelerden birisiyiz. Akşam eşimizle, çocuklarımızla çıkıp dolaşacağımız bir merkezimiz yok. Ama bunların hepsini planladık. Hükumet konağımızın onayını aldık. Parası şu an valiliğin kasasında. Eski cezaevinin olduğu alanı çalışmalarımız neticesinde belediyemize kazandırdık. Onayı çıktı. Hükumet konağı sorununu da çözmüş olduk. Çok yakın zamanda yapımına başlanacak. Yine ilimizde Gençlik Merkezi olmayan ilçelerden birisiyiz. Elhamdülillah bunu da çözdük. Yüzme havuzunun yanında iki katlı binayı görüşmelerimiz sonuncunda Gençlik Merkezi olarak ilçemize kazandırdık. Yaklaşık iki ay sonra faaliyete geçecek. Yine ilçemiz için çok güzel ticari merkez planlıyoruz. O da bu yıl sonuna doğru başlayacak. İki yıl içerisinde bitecek. Millet Bahçemiz bitti. 100 dönümlük arazi millet bahçesi olarak açılışa hazır. Sizlerin hizmetine sunulacak. Gülsan Sanayi Sitesi 300 dönümlük arazi kentsel dönüşüme dâhil edildi. O da yakında onaylanıp 2 sene içerisinde de Gülsan Sanayi Sitesi oradan kalkacak. Millet Bahçesiyle birlikte, Gülsan Sanayisi alanıyla birlikte 400 dönümlük alanı yeşil alan olarak ilçemize kazandırmış olacağız. Önünde 400 dönümlük yeşil alanı olan başka bir ilçe göremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı'nın yerinde tespit için yaptığı mahalle buluşmaları uygulamasını takdirle karşılayan vatandaşlar, talep ve sorunlarını ilettikleri bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

