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Vali Kaymak: “125 bine yakın kadın kanser taramasından geçirilmiş” “Meme Kanseri ve Toplumsal ...

İHA

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da bugüne kadar 125 bine yakın kadının meme kanseri taramasından geçirildiğini, tarama sonuçlarında teşhis konulan hastaların da yüzde 70'e yakınının erken teşhisle tedavi olduğunu açıkladı.

Vali Kaymak: “125 bine yakın kadın kanser taramasından geçirilmiş” “Meme Kanseri ve Toplumsal Farkındalık Paneli”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’da bugüne kadar 125 bine yakın kadının meme kanseri taramasından geçirildiğini, tarama sonuçlarında teşhis konulan hastaların da yüzde 70’e yakınının erken teşhisle tedavi olduğunu açıkladı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Samsun Cerrahi Derneği ve Senologic International Society iş birliğinde düzenlenen “2. Ulusal Samsun Meme Sempozyumu” “Meme Kanseri ve Toplumsal Farkındalık" konulu panelle başladı.
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan halka açık panel meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmak ve vatandaşların konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek bilgilerini tazelemeleri amacıyla yapıldı.
OMÜ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kamalı, “Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Bu etkinlikte amaç edindiğimiz en temel konu bir taraftan üniversitemiz olarak hem Türkiye hem dünya ile etkileşim içerisinde olmak ve aynı zamanda Samsun ilimizi, halkımızı bu birlikteliğe ortak etmektir. Özellikle de meme kanseri gibi toplumu yakından ilgilendiren bir konuda farkındalığımızı güncel tutabilmek adına bu birlikteliğin anlam ve önemi bir kez daha artmaktadır. Meme kanserinin hem teşhis hem tedavisinde hedeflediğimiz başarılar sizlerle yapacağımız bu tarz iş birlikleri ile birlikte mücadele edebildiğimiz zaman daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin gelişmesinde önemli rolleri yerine getireceğine inanıyoruz”
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Ülkelerin gelişmesinde çok önemli bir yeri olan üniversitelerin ülkemizin gelişmesinde çok etkili oldukları ve olacakları gerçeğinden hareketle biz de üniversitemizin üstlendiği rolleri güçlü bir şekilde yerine getirmek adına çalışıyoruz. Kendi kadromuzu insan kaynaklarımızı güçlendirirken aynı zamanda ARGE alt yapısını güçlendirmek için özellikle dış kaynaklı proje sayılarını artırarak üniversitemizdeki üretilen bilginin öncelikle tabii ki ülkemiz ve insanlık adına yararlı sonuçlar doğurmasını güçlendirmeye çaba gösteriyoruz. Üniversitemizin sahip olduğu imkanlarla inşallah ülkemizin gelişmesinde önemli rollerini yerine getireceğine inanıyoruz. Bu anlamda uluslararası katılımında olduğu bu toplantının da çok verimli ve yararlı geçeceğini umuyorum” diye konuştu.

“125 bine yakın kadın bu taramadan geçirilmiş”
Samsun Valisi Osman Kaymak ise erken teşhisin her zaman tedavide insanlar için büyük umut olduğuna dikkat çekerek, “Meme kanseri de bunların başında geliyor ve erken teşhis konusunun ne kadar önemli olduğunu hocalarımız anlatacaklar. Bu gerçekten toplumsal bir sorun. Erken teşhis konusunda insanların Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine(KETEM) ulaşması konusu çok önemli. İlimizde 4069 yaş arası aşağı yukarı 250 bine yakın kadın var. 2016 yıllarında başlayan KETEM taramalarında bugüne kadar 125 bine yakın kadın bu taramadan geçirilmiş. Tarama sonuçlarında teşhis konulan hastaların da yüzde 70’e yakını erken teşhisle tedavi olmuş. O yönüyle gerçekten kanser tarama merkezlerine başvuran hastalarımızdan çok güzel sonuçlar alınması yönüyle bunu bir toplumsal sorun olarak görüyoruz. Bütün kurumların iş birliği içerisinde olmasını çok anlamlı buluyoruz. Bu toplantılarda şüphesiz bu algıyı oluşturacaktır” sözlerini kullandı.
Konuşmalar sonrasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafında açılış konseri verildi. Ardından yapılan panel konuşmalarında Prof. Dr. Vahit Özmen “Türkiye’de meme kanseri”, Prof. Dr. Atilla Soran “Dünyada meme kanseri”, Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat “Meme kanseri ve erken tanı” konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Düzenlenen panele ayrıca, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. 2. Ulusal Samsun Meme Sempozyumu yarın yapılacak bilimsel programla devam edecek.

SAMSUN

24 Ocak 2020 Cuma

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