Yılport Samsunspor´dan deprem bölgesine destek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşacak Yılport Samsunspor, maçın tribün gelirini, Elazığ´da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.
Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletildi. Taraftara da çağrıda bulunan açıklamada, `Yarın saat 13.30´da 19 Mayıs Stadyumu´nda oynayacağımız Başkent Akademi FK maçının tüm gelirleri Elazığ´daki depremzedelere bağışlanacaktır. Tüm halkımızı 19 Mayıs Stadyumu´na davet ediyoruz" denildi.
Yılport Samsunspor ile Başkent Akademi FK, yarın saat 13.30´da 19 Mayıs Stadyumu´nda karşılaşacak.
SAMSUN
25 Ocak 2020 Cumartesi
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