Yılport Samsunspor´dan deprem bölgesine destek

En son deprem nerede oldu?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşacak Yılport Samsunspor, maçın tribün gelirini, Elazığ´da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletildi. Taraftara da çağrıda bulunan açıklamada, `Yarın saat 13.30´da 19 Mayıs Stadyumu´nda oynayacağımız Başkent Akademi FK maçının tüm gelirleri Elazığ´daki depremzedelere bağışlanacaktır. Tüm halkımızı 19 Mayıs Stadyumu´na davet ediyoruz" denildi.

Yılport Samsunspor ile Başkent Akademi FK, yarın saat 13.30´da 19 Mayıs Stadyumu´nda karşılaşacak.



SAMSUN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.