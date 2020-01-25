Samsun'da 'change' operasyonu: 8 gözaltı

En son deprem nerede oldu?

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, çalıntı araçları motor ve şase numaralarını değiştirerek, piyasaya süren 8 şüpheli gözaltına

alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışmaları sonunda, çalıntı araçları motor ve şase numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren şüphelileri tespit etti. jandarma ekipleri, araçların parçalara ayrıldığı 2 adrese, eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde bir adet cip ile çok sayıda araca ait kaporta ve motor parçası ele geçirildi. Yaklaşık 25 araca incelenmek üzere el koyan jandarma, K.Y., H.T., G.K., B.Ş., I.M., A.B., Ş.H.T. ve H.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



SAMSUN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.