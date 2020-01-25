Samsun'da sulu boya portre sergisi

Resim sanatıyla 30 yılı aşkın süredir ilgilenen Semra Gül Suiçmez Buldan, ilk kişisel sulu boya portre sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen sulu boya portre sergisi sanatseverlerin yoğun katılımı ile açıldı. Toplam 63 eserden oluşan sergide insan portreleri yer alıyor. Resmin yanında çeşitli el sanatlarına da ilgi gösteren sanatçı; seramik, vitray, origami gibi alanlarda da çalışmalar yapıyor. İlk kişisel sulu boya sergisini açtığını belirten Buldan, katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Sergiye ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz ve sanatseverler katıldı.

SAMSUN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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