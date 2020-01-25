İlkadım'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası İlkadım Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

İlkadım Belediyesi, merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya’da da şiddetli şekilde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. Afet ve Acil Durum (AFAD) ile birlikte gerçekleştirilecek yardım kampanyası için duyuruda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Depremden zarar geren vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce sarmaları için ne gerekirse yapmaya hazırız” dedi. İlkadım Belediyesi Eğitim Merkezleri (İLKEM) öğrencilerinin de öncülük ettiği kampanya için gerekli çalışmalar başlatıldı.



"Öncelikli ihtiyaçlar belirlendi"

AFAD yetkilileri ile görüşmelerin ardından yaşanan deprem sonrası özellikle soğuk havadan etkilenen vatandaşlara yardım amacı ile öncelikli ihtiyaçların belirlendiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yaptığımız görüşmeler sonrasında öncelikli ihtiyaçların vatandaşların soğuktan korunmalarının olduğunu öğrendik. Bu nedenle öncelikli olarak battaniye, elektrikli battaniye, kışlık giyecek ve gıda kolisinden oluşan yardım paketlerini Elazığ Valiliğimize ileterek dağıtımını sağlayacağız. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız 0553 300 55 58 numaralı cep telefonundan belediyemizle iletişime geçerek bilgi alabilirler” diye konuştu.

SAMSUN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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