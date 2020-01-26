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Banka kartı hırsızı kıskıvrak yakalandı

İHA

Samsun'da akrabasının evinden banka kartını alarak, kart hesabında bulunan 11 bin 500 TL'yi çeken şahıs kıskıvrak yakalandı.

Samsun’da akrabasının evinden banka kartını alarak, kart hesabında bulunan 11 bin 500 TL’yi çeken şahıs kıskıvrak yakalandı.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 29 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda banka hesabından 11 bin 500 TL parasının çekildiğine ilişkin Salıpazarı Emniyet Amirliğine müracaatta bulunan S.T.’nin şikayeti üzerine araştırma başlatan ekipler, yaptıkları titiz araştırma sonucu olayı akrabası Y.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Y.K.'nin Çarşamba ilçesindeki evinde yapılan aramada şüpheli evin banyosunda saklanırken yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen Y.K., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SAMSUN

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:45
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  • İKİNDİ 15:25
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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